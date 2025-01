Parodie zu GTA 6 erscheint 2025 auf Steam, nachdem Sony es aus dem PlayStation-Store geworfen hat

Außerhalb der Bedenken präsentiert sich Grand Taking Ages als humorvolle Parodie der Spieleentwicklung. So sollt ihr beispielsweise gegen wütende Fans kämpfen können und den unangenehmen Fragen von skrupellosen Journalisten ausweichen, heißt es in der Spielbeschreibung auf Steam.

Ebenso wurde der Name leicht angepasst. Zuvor hieß das Spiel noch „Grand Taking Ages VI“, auch hier wurde sich also stärker von GTA 6 abgegrenzt. Jetzt möchten die Entwickler einen zweiten Versuch wagen, das Spiel auch in den PlayStation-Store zu bekommen.

Das Spiel wirkt dabei wie eine ziemlich offensichtliche Parodie zu GTA 6, das sich seit vielen Jahren in der Entwicklung befindet und auf das Fans mindestens genauso lange warten. Nicht nur lässt sich „Grand Taking Ages“ ebenfalls mit „GTA“ abkürzen, die gezeigten Grafiken erinnern ebenfalls an den Art-Style von GTA.

Was ist das für eine Parodie? Der Entwickler Violarte hat eine Simulation vorgestellt, die auf den Titel „Grand Taking Ages“ hört. Darin spielt ihr einen unabhängigen Spieleentwickler, der in der Garage seiner Mutter ein eigenes Entwicklerstudio gründet.

