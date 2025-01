„Das sagt man doch nicht laut!“ – Entwickler von Baldur’s Gate 3 kommentiert die Meinung eines Analysten zu GTA 6

Der Videospiel-Analyst Matthew Ball veröffentlichte eine Analyse zu den kommenden Spielen in 2025, darin auch die Aussage, dass die Hoffnung bei Entwicklern bestehe, GTA 6 würde bei Launch 100 € kosten. Ein Entwickler bei Baldur’s Gate 3 reagierte nun auf X auf die Analyse und gibt Gründe für seine Hoffnung.

Was ist das für eine Meinung? Matthew Ball, CEO bei Epyllion, ist für seine Expertise in der Videospielbranche bekannt. In einer 219-seitigen Analyse „State of Video Game in 2025“ schrieb er auch, dass die Möglichkeit besteht, GTA 6 würde bei Launch 80 oder 100 $ kosten.

Grund dafür sei, dass es dem Markt immer schlechter ginge. Unter anderem deswegen, weil die Entwicklung von Spielen immer teurer wird, und einzelne Spiele Spieler so binden, dass sie andere Games als Konkurrenten ausschalten würden. Konsequenz seien zahlreiche Entlassungen in den letzten Jahren.

Wenn GTA 6 bei Veröffentlichung 80 bis 100 $ kosten würde, könnte das der nötige Anstoß für die Branche sein, die Verkaufspreise zu erhöhen.

Entwickler: „Das ist die unangenehme Wahrheit“

Das sagt ein Entwickler dazu: Michael Douse, ein Entwickler von Baldur’s Gate 3, reagierte auf X auf die Analyse von Matthew Ball: „Das sagt man doch nicht laut!“

Weiter schrieb er, dass ein gutes Unternehmen im Einklang mit der Inflation erhöhen sollte, einfach damit seine Mitarbeiter nicht verhungern würden. Dies sei zwar nicht der Grund, weswegen die Spieleindustrie momentan in einer schwierigen Lage stecke, aber es sei „die unangenehme Wahrheit“.

Die Verantwortung liege gleichzeitig bei den Spieleentwicklern, sicherzustellen, dass das angebotene Spiel den hohen Preis rechtfertigen kann und sein Versprechen somit hält.

GTA 6 als eventueller Vorreiter: Ein Kommentar (via X) kritisierte jedoch, dass sich zwar GTA 6 es erlauben könnte, einen solch hohen Preis zu haben, es bei anderen Spielen aber schwieriger sein würde. Leute würden dann nur auf einen Drop des Preises warten, wodurch nichts gewonnen wäre.

Dazu schrieb Michael Douse (via X):

Genau das ist das Problem. Wir befinden uns in einer seltsamen Phase, in der der Einzelhandel nicht mehr die Richtung für Output und Inhalte vorgibt – aber jetzt tut es niemand mehr. Es gibt keinen Standard. Es ist schwer zu durchschauen. Es ist wie im „Wilden Westen“. Vielleicht hat Rockstar genug Einfluss, um eine neue Regel aufzustellen, und davon wird abhängen, ob andere es schaffen oder scheitern.

Es ist schwierig abzuschätzen, ob GTA 6 wirklich für einen Umschwung bei den Verkaufspreisen von Videospielen sorgen würde. Eins ist jedoch klar: Der sechste Teil der Reihe wird groß, sogar so groß, dass es zu einem Problem werden könnte: