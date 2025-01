Seit Wochen und Monaten entwerfen Spieler die verrücktesten Theorien, wann wir den nächsten Trailer für GTA 6 sehen. Auch jetzt gibt es wieder ein Datum, auf das die Fans hoffen. Die neuste Theorie wirkt sogar überraschend logisch – zumindest zur Hälfe.

Was ist das für eine neue Theorie? Die neueste Theorie zum zweiten Trailer von GTA 6 basiert auf 2 Säulen. Der erste Teil verrät uns, weshalb der Trailer schon bald kommen könnte. Der zweite Teil gibt uns ein Datum, an dem der Trailer laut Fans erscheinen soll.

Das mögliche Datum für den neuen Trailer basiert auf dem Fakt, dass Take-Two Interactive am 6. Februar 2025 einen vierteljährlich stattfindenden Earnings-Call hat (via take2games). Rockstar Games, das Entwicklerstudio hinter GTA 6, ist eine Tochtergesellschaft von Take-Two. Der Gedanke ist jetzt, dass der zweite Trailer noch vor dem Earnings-Call veröffentlicht wird (via X.com).

Was ist ein Earnings-Call? In einem Earnings Call besprechen Unternehmen die Finanzergebnisse eines bestimmten Zeitraums. Häufig gibt es im Anschluss noch eine Art Diskussionsrunde, bei der Investoren Fragen stellen können.

Im zweiten Teil der Theorie entdeckte die Community einige Zahlen auf einem Bild, das Rockstar Games am 16. Januar 2025 zu GTA Online postete. Diese Zahlen ergeben zusammengerechnet 30, weshalb der 30. Januar als mögliches Release-Datum für den Trailer auserkoren wurde.

Schon im Dezember 2024 rechneten einige Fans Zahlen auf Bilder zusammen und entwarfen eine absurde Theorie zum Release des zweiten Trailer, die sich offensichtlich als falsch erwiesen hat.

Was sagt der Rest der Community zu der Theorie? Auf X.com zeigen sich einige Nutzer genervt davon, dass es erneut eine Theorie zum zweiten Trailer gibt. Der Tenor in den Kommentaren ist „nicht schon wieder“ und „gib es auf“. Einige User fragen auch, ob sie aus der letzten Theorie nichts gelernt haben.

Auf Reddit gibt es wiederum einige Kommentare, die stattdessen eine mögliche Verbindung zwischen dem Earnings-Call und der Dezember-Theorie, bei der sich alles um die Zahl 27 drehte. Die Community glaubte, der Trailer erscheine am 27. Dezember. Jetzt entfacht der Gedanke: Was ist, wenn stattdessen der 2.7. gemeint war und der Trailer demnach am Folgetag des Earnings-Calls kommt?

Theorie überraschend logisch – zumindest teilweise

Wie realistisch ist die Theorie? Direkt vorweg: Diese ganze Rechnerei mit den Zahlen auf Bildern ist kompletter Quatsch und war auch schon im Dezember falsch. Das ist ziemlich sicher kein Hinweis darauf, dass der Trailer am 30. Januar kommt.

Die Verbindung zum Earnings-Call ist wiederum tatsächlich nachvollziehbar, schließlich richten sich diese Besprechungen auch an die Investoren. Wenn der Trailer vor dem Earnings-Call erscheint und etliche Millionen Aufrufe sammelt, von der gesamten Gaming-Presse und allen möglichen YouTubern oder Streamern thematisiert und Hype generiert wird, kann Take-Two das sicherlich in Investorengesprächen für sich nutzen.

MeinMMO-Redakteur Dariusz wird GTA 6 ebenfalls zocken, auch wenn er nicht an absurde Theorien zum Trailer oder zum Release glaubt. Außerdem kann er im neusten Teil der Reihe auf einige Dinge aus GTA 5 verzichten: 10 Dinge aus GTA V, auf die GTA 6 unbedingt verzichten muss