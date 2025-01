Rockstar verbietet eine ambitionierte Mod für GTA 5, macht 6 Jahre Arbeit zunichte

Eine Mod für GTA 5 ist erst vor wenigen Wochen erschienen und jetzt bereits wieder von Rockstar Games verboten worden. Damit platzen nicht nur die Wünsche vieler Fans, sondern auch jahrelange Arbeit wird zunichtegemacht.

Was für eine Mod ist das? Sie nennt sich „Liberty City Preservation Project“ und stammt von einem Team aus GTA-Fans, die schon seit mehreren Jahren daran gearbeitet haben. Konkret begannen die Arbeiten an der Mod im Jahr 2018 – also vor rund sechs Jahren.

Es handelt sich hierbei um eine umfangreiche Mod, die, wie der Name schon sagt, Liberty City in GTA 5 einbaut. Die Stadt aus dem vierten Teil unterscheidet sich in gewisser Weise von Los Santos aus GTA 5.

Während letztere an das sonnige Los Angeles angelehnt ist, orientierte sich Rockstar bei Liberty City klar an New York. Dementsprechend ist alles ein Stück grauer und weniger optimistisch. Wer diese etwas andere Stimmung in GTA 5 haben wollte, konnte das mit der neuen Mod erreichen.

Sie bot die gesamte Karte von Liberty City, inklusive Fußgänger, Verkehr und verschiedenen Wetter-Szenarien. Außerdem gab es einige Verbesserungen bei der Lichtstimmung und den Texturen.

Nun ist aber Schluss mit lustig, denn die Mod wurde von Rockstar offiziell verboten. Und das, obwohl beim Nachfolger GTA 6 wesentlich mehr beim Thema Mod-Support passieren soll.

Eine bittere Absage

Was sagt das Modding-Team? Auf Discord hat sich der Mod-Entwickler nkjellman zu Wort gemeldet. Er verkündet das Ende des Projekts und erklärt es folgendermaßen:

Aufgrund der unerwarteten Aufmerksamkeit, die unser Projekt erhalten hat, und nach Rücksprache mit Rockstar Games haben wir beschlossen, das Projekt Liberty City Preservation einzustellen. Wir bedanken uns für all die Unterstützung, die das Projekt erhalten hat, und freuen uns darauf, unsere Leidenschaft für das Modding der Grand Theft Auto-Serie weiter zu verfolgen. nkjellman via discord.com

Das klingt so, als wäre das Ende der Mod im gemeinsamen Gespräch beschlossen worden. Weil sich auf Discord und reddit allerdings Fans des Projekts skeptisch dazu geben und glauben, Rockstar hätte die Mod einfach rücksichtslos offline genommen, hat nkjellman betont:

Es handelt sich nicht um eine DMCA (Urheberrechtsverletzung), sondern um einen freundlichen Takedown, der von allen Beteiligten einvernehmlich beschlossen wurde. Es gibt keine Negativität zwischen uns und Rockstar Games / Take-Two Interactive. nkjellman via discord.com

Es sei von nun an verboten, aktive Download-Links zu Mod auf dem Discord-Server zu teilen. Außerdem rät der Modder davon ab, auf inoffizielle Links zurückzugreifen, um die Mod doch noch zu spielen.

Was sagt die Community? Einige Spieler auf reddit zeigen sich wenig überrascht von der Aktion. Es sei schließlich auch in der Vergangenheit passiert.

„Ja, es war klar, dass das passieren würde… Lektion? Hört damit auf, Mods mit urheberrechtlich geschütztem, geistigem Eigentum im großen Stil zu verwenden. Arbeitet daran, stellt sie ins Internet, wenn sie fertig sind und verschwindet“, schlägt Lef4DayZGone vor.

oOkukukachuOo stimmt zu: „Die Moral von der Geschichte: Hört auf, diesen Projekten so viel Aufmerksamkeit in den Medien zu schenken. Das ist nicht gut für sie. Lasst es im Untergrund, wo es hingehört, bis es auf den Markt kommt.“

„Oder noch besser, hört auf, eure Zeit für ein Produkt zu opfern, das ein Unternehmen aufgegeben hat, denn es wird eure Mühe nie zu schätzen wissen“, schreibt Envy661.

Ein anderes Mod-Projekt ist Skyblivion, das Oblivion in der Engine von Skyrim remaken möchte. Auch hier gibt es jedoch Bedenken, ob Bethesda nicht bald schon einschreiten könnte. Denn es ist nicht auszuschließen, dass ein offizielles Remake bald angekündigt wird: Vor 1 Jahr bestätigten Dokumente die Neuauflage für eines der besten RPGs aller Zeiten – Insider verrät, was verbessert wird