GTA 5: Modder muss geniale KI-Mod wegen Take-Two entfernen, meint „sollten lieber mal bessere Remakes machen“

Seine Mod zu GTA 5 hauchte den NPCs neues Leben ein. Nun sieht sich der Macher gezwungen, alle Spuren davon aus dem Internet zu beseitigen und ist angefressen über das Vorgehen von Take-Two.

Was ist das für eine Mod? Mit Sentient Streets wurde Künstliche Intelligenz dafür genutzt, mit den NPCs aus Los Santos per Sprach-Chat mit eurem Mikrofon sprechen zu können. Die nutzten dann richtige Stimmen für die Konversationen. So konntet ihr als Polizist einen Kollegen wählen, ihm per Voice-Chat eine Frage senden und die KI interpretierte diese und generierte eine Antwort. Doch damit ist jetzt erstmal Schluss, denn nach einem Copyright-Problem auf YouTube entfernte der Ersteller seine Mod.

Warum das Vorgehen von Take-Two für ihn so frustrierend ist und sich mit dem beißt, woran Rockstar Games glaubt, erklärt er in einem Statement.

Plötzliche Copyright-Probleme und fehlende Kommunikation

Das schreibt der Ersteller: Die Mod Sentient Streets kann nicht länger auf der Webseite von Nexus Mods gefunden werden. Ein YouTube-Video, das die Mod vorstellte, verschwand auch. Der Ersteller Bloc löschte selbst die Mod, die auf GTA 5 Mods gehostet wurde. Das Löschen der Mods passierte, nachdem Take-Two das YouTube-Video hat offline nehmen lassen.

„Take-Two Interactive hat meinem Kanal einen Copyright-Strike wegen der GTA-Mod verpasst und YouTube hat das Video direkt entfernt, ohne mir eine Chance zu geben, mich zu erklären. Niemand von Take-Two Interactive hat mich vorher kontaktiert oder etwas gefragt, sie haben das Video einfach aus dem Nichts heraus entfernt.“

Um über die Sache zu reden, habe Bloc eine E-Mail an die Adresse von Take-Two gesendet, die beim Copyright-Strike angezeigt wurde. Doch bisher habe es noch keine Antwort gegeben. Er hofft, dass es einfach ein kleines Missverständnis sei oder man ihm zumindest die Begründung erklären könne. Denn die Begründung für den Strike ist laut Bloc, dass er im Video GTA 5 als Software nutzte.

Ich wäre gerne bereit, mit der Kontaktperson von Take-Two darüber zu sprechen, wenn sie mir nur eine E-Mail schicken würde. Stattdessen wählten sie einen nicht-kommunikativen Ansatz. Wenn der wahre Grund für diesen Takedown wirklich darin besteht, dass ich GTA V in dem Video verwende, dann könnte man sich fragen, wenn die Verwendung von GTA V in dem Video ein Grund für einen Urheberrechtsstreik ist, wie ist es dann möglich, dass es in diesem Moment Millionen von YouTube-Videos gibt, die seit über einem Jahrzehnt ohne Probleme Lets-Play-Videos zeigen oder einfach nur spielen? Leider scheint dies ein Vorwand zu sein, um die Mod anzugreifen und dagegen Stellung zu beziehen. Was mir etwas rätselhaft vorkommt, wenn man bedenkt, dass die Mod selbst sowohl KOSTENLOS als auch Open-Source ist. […] Ich kann natürlich über das YouTube-Widerspruchssystem Einspruch erheben, aber das führt zu einer Eskalation bei den Justizbehörden. Ich bin ein alleinstehender Modder, der dies in seiner Freizeit zum Spaß macht, daher habe ich nicht die Mittel, um mich in dieser Situation rechtlich zu verteidigen. Ehrlich gesagt möchte ich dafür auch keine Zeit aufwenden.

Der Hintergrund: Zwischen Take-Two und Rockstar Games und der Modding-Community herrschte lange Zeit eine schwierige Stimmung. Immer wieder klagten Mod-Ersteller darüber, dass sie ihre Mods offline nehmen müssen. Sogar Inhalte, die 10 Jahre kein Problem waren, mussten plötzlich offline genommen werden.

Erst vor wenigen Tagen gab es eine spannende Wende, als Rockstar Games die Macher hinter der FiveM-Mod ins Team holten. Im August 2015 bannte Rockstar drei Leute, die für die FiveM-Mod verantwortlich waren, aus dem Social Club (via PCGamer). Grund dafür war, dass es sich dabei um einen unautorisierten Multiplayer-Service handele.

Wie geht es jetzt weiter? Bloc ist verärgert über die Situation und zeigt das mit seinem Blogpost auf YouTube. „Als jemand, der mit der Grand Theft Auto-Reihe aufgewachsen ist und alle Spiele im Laufe der Jahre genossen hat, ist diese feindselige Haltung mir und der Mod gegenüber sehr entmutigend. Ich hoffe, dass jeder, der Freude an dieser Mod hatte, sich an diese unehrliche Aktion von Take-Two erinnern wird”.

Dann schießt er noch gegen das Unternehmen und meint: „Anstatt kleine Mods zu jagen, sollten sich Take-Two und Rockstar lieber darauf konzentrieren, richtige Remakes mit einer besseren Preispolitik zu entwickeln, oder aufhören, Autos aus GTA Online zu entfernen, um sie an andere zu verkaufen.”

Damit spielt Bloc darauf an, dass aus dem Online-Modus knapp 200 Händler-Autos entfernt wurden, nur, um diese dann exklusiv für Spieler mit einem Abonnement für GTA+ anzubieten.

Sein Statement beendet er mit einem Zitat von Rockstar und lässt den Lesern offen, ob diese Aktion seiner Mod gegenüber zu diesen Worten passt:

„Rockstar Games hat schon immer an konstruktive Fan-Kreativität geglaubt und möchte Creators darin bestärken, ihre Leidenschaft für unsere Spiele zum Ausdruck zu bringen.“