Vor 1 Jahr bestätigten Gerichtsdokumente die Neuauflage eines der besten RPGs aller Zeiten – Jetzt verrät ein Leak, was sich ändert

Seit September 2023 ist klar, dass Bethesda an einer Neuauflage von Elder Scrolls IV: Oblivion arbeitet. Jetzt gibt’s vermeintliche Insider-Infos zum Release-Zeitraum und zu den Gameplay-Verbesserungen.

Woher stammen die neuen Infos? Die Verantwortlichen von mp1st.com verweisen in ihrem jüngsten Bericht auf die (nicht verlinkte) Webseite eines ehemaligen Virtuos-Mitarbeiters, der von 2023 bis 2024 an der Neuauflage von Oblivion gearbeitet haben soll.

Dort verrät der Entwickler offenbar Details zum Remaster-Projekt, von dem wir bereits seit September 2023 wissen. Im Zuge der Gerichtsverhandlung zwischen der FTC und Microsoft, in der es um die Übernahme von Activision Blizzard ging, wurden nämlich Dokumente veröffentlicht, mit denen die Arbeit an einer Neuauflage von Elder Scrolls IV: Oblivion bestätigt wurde.

The Elder Scrolls IV: Oblivion gehört zu den besten Rollenspielen aller Zeiten:

Mehr als nur ein Remaster

Was verrät der vermeintliche Leak? Offenbar erwartet Fans von Elder Scrolls IV deutlich mehr als nur eine technische Modernisierung (wie es bei reinen Remaster-Neuauflagen üblich ist). Oblivion soll mit der Unreal Engine 5 „vollständig neu gestaltet“ werden.

Dabei sollen vor allem sechs Gameplay-Bereiche des Rollenspiels aus dem Jahr 2006 überarbeitet worden sein: das Ausdauersystem, Schleichen, Blocken, Bogenschießen, Treffer-Feedback sowie das Interface.

Das neue Blockensystem soll sich beispielsweise an den Souls-Titeln von From Software orientieren, um eine spannendere und weniger frustrierende Spielerfahrung zu liefern. Insgesamt soll sich die Neuauflage moderner, verständlicher und ansprechender anfühlen.

Laut des gut in der Branche vernetzten und zuverlässigen Branchen-Insiders „Nate the Hate“ könnte ein Launch der Neuauflage bereits für den Juni 2025 geplant sein (via YouTube). Offizielle Details könnte es am 23. Januar 2025 geben, wenn Microsoft zur nächsten „Developer Direct“ für den Xbox-Kosmos einlädt. Dort soll ein neues Spiel angekündigt werden (via news.xbox.com).

Was muss ich zu Oblivion wissen? Der vierte Teil der beliebten Elder-Scrolls-Reihe ist für PC, Xbox 360 sowie PS3 erschienen und konnte sich Wertungen im Bereich von durchschnittlich 93 beziehungsweise 94 sichern (via metacritic.com). Der User-Score steht dort bei 8.5.

Auf Steam sind indes 95 Prozent der über 38.000 Rezensionen positiv. Für viele Genre-Fans gehört Oblivion zu den besten Rollenspielen aller Zeiten. In manch einer Elder-Scrolls-Rangliste taucht der vierte Teil sogar vor Morrowind und Skyrim auf Platz 1 auf. Bis November 2011 soll sich das Spiel mehr als 3,5 Millionen Mal verkauft haben. Aktuelle Zahlen gibt es leider nicht.

Oblivion begeistert bis heute mit seiner riesigen, offenen Welt, der enormen spielerischen Freiheit und der Sandbox-Spielerfahrung, die ganz typisch für die Elder-Scrolls-Reihe ist. Oblivion hat sich aber auch den Ruf erarbeitet, mit einer Kleinigkeit die gesamte Branche verändert zu haben: Ein berüchtigter DLC von Bethesda brachte dem Unternehmen Millionen ein und sorgte für eine große Veränderung im Gaming