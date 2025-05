Ehemaliger Chef von GTA macht ein neues Spiel, das stark an GTA erinnert – Jetzt behauptet einer der Entwickler, Spieler werden bezahlt, das Game schlecht zu bewerten

The Division 2 ist so kaputt, dass man nicht mal die aktuelle Season verlängern kann – „Im Moment nicht möglich“

„Es ist jeden Penny wert“ – Spieler schwärmen vom neuen DLC für The Division 2, erinnert Fans an die beste Zeit des Spiels

The Division 2 hat mehr Spieler auf Steam als in den letzten zwei Jahren, dreht bei Twitch auf

Im ersten Gameplay-Trailer erinnert MindsEye sogar irgendwie an GTA: Es gibt eine sonnige Großstadt, schnelle Autos, Schießereien in der 3rd-Person-Perspektive, eine Deckungsmechanik und natürlich wilde Verfolgungsjagden mit haufenweise Explosionen.

Was ist das für ein Spiel? In MindsEye spielt ihr den ehemaligen Soldaten Jacob Diaz, der unter Gedächtnisverlust leidet und ein mysteriöses Neuralimplantat im Kopf trägt. Im Spielverlauf begebt ihr euch auf verdeckte Missionen und stellt euch politischer Korruption und Konzernspionage. Zudem soll künstliche Intelligenz eine ständige Bedrohung darstellen.

Die Charaktere in GTA 6 werden richtig schwitzen – 11 Patente, mit denen Rockstar der Konkurrenz voraus sein will

Was ist das für eine Behauptung? Am 27. Mai fragte ein Nutzer auf dem offiziellen Discord -Server von MindsEye, ob Mark Gerhard, der stellvertretende CEO von „Build a Rocket Boy“ glaube, dass die negativen Reaktionen auf das Spiel von jemandem finanziert werden.

