Die Charaktere in GTA 6 werden richtig schwitzen – 11 Patente, mit denen Rockstar der Konkurrenz voraus sein will

Die Entwickler von Path of Exile haben nach langer Wartezeit einen geheimnisvollen Teaser zur neuen Season „Secrets of the Atlas“ enthüllt.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Twitch-Streamer findet das seltenste Item in Path of Exile gleich 2-Mal in einem einzigen Drop

Diablo 4, Path of Exile, Last Epoch – Welches Action-RPG sollte ich spielen?

Path of Exile enthüllt neue Season „Secrets of the Atlas“ im mysteriösen Teaser-Trailer

Diese Patente tragen vor allem dazu bei, das „Leben“ in der Welt noch immersiver und lebendiger erscheinen zu lassen. Sie konzentrieren sich vor allem auf die Animationen und Darstellungen der Figuren und Charaktere in der Spielwelt.

Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr mit einem Dreadnought kämpfen könnt, aber nicht so wie ihr das wollt

Was will man mit den Patenten erreichen? Die Entwickler von GTA 6 haben bereits mit dem zweiten Story-Trailer bewiesen, dass sie sich vor allem grafisch von ihren Konkurrenten abheben wollen. Fans sagen sogar, es sähe besser aus als das echte Leben . Aber auch sonst haben sie einiges in petto, womit sie GTA 6 über sich hinauswachsen lassen wollen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to