89 % positiv und Topseller auf Steam: Ein neues Spiel lässt euch als knallharter Cop die kriminelle Unterwelt aufmischen

Vor kurzem ist auf Steam ein neues Action-Spiel erschienen, in dem ihr euch als Gesetzeshüter in einer Stadt voller Kriminalität behaupten müsst. Das bekommt derzeit sehr starke Reviews und ist sogar Topseller auf der Plattform.

Welches Spiel ist damit gemeint? Die Rede ist von The Precinct – einer Neo-Noir-Action-Sandbox, wie sie die Entwickler bei Fallen Tree Games bezeichnen. Das Spiel ist am 13. Mai auf Steam erschienen und legt dort bereits einen sehr guten Start hin.

Gleich zum Release hatte das Spiel fast 10.000 gleichzeitige Spieler auf Steam (via steamdb.info)

Die knapp 700 Spieler-Reviews fallen zu 89 % positiv aus

The Precinct ist derzeit der Topseller auf Steam, wenn man das kostenlose Counter-Strike 2 außen vor lässt. Damit landet das Spiel hierzulande sogar noch vor Doom: The Dark Ages

Hier seht ihr übrigens den Launch-Trailer zu The Precinct:

Ein vielversprechendes Polizei-Spiel, aber mit einigen Macken

Worum geht es in dem Spiel? In The Precinct verkörpert ihr den jungen Polizisten Nick Cordell Jr. Frisch von der Akademie geht es für euch auf die Straßen von Averno City, wo ihr euch dem Kampf gegen das Verbrechen anschließt und den Mord an eurem Vater aufklärt.

Eure Aufgaben reichen vom einfachen Verteilen von Falschparkzetteln bis hin zum Vereiteln von Raubüberfällen. Und weil euch Verbrecher selten direkt in die Hände laufen, liefert ihr euch auch Verfolgungsjagden durch zerstörbare Umgebungen – zu Fuß, im Streifenwagen oder Helikopter.

Was sagen die Spieler? Bei der überwiegenden Mehrheit kommt das Spiel jetzt schon sehr gut an, auch wenn es noch einige Problemfelder gibt.

So schreibt Belmoelmo in seiner Review: „Das Gameplay ist sehr gut und die Grafik ist wunderschön. Allerdings ist die KI nicht sehr gut und es gibt eine ganze Reihe von Bugs (soweit allerdings keine, die das Spiel kaputt machen)“ (via Steam)

Hikuran ist jetzt schon vollauf begeistert: „Jeden Cent wert, kein Meisterwerk aber schon ziemlich gut. Eines meiner Top-3-Indie-Games in diesem Jahr bisher.“ (via Steam)

Shanterpanter ist noch hingegen noch nicht überzeugt und gibt einen Daumen runter: „Insgesamt ist es ein gutes und unterhaltsames Spiel, aber es fehlt an etwas grundlegendem Feinschliff.“ (via Steam)

Die Sandbox-Elemente scheinen bereits für die eine oder andere lustige Situation gesorgt zu haben. Lilith erzählt via Steam: „Frank und ich haben einen Verdächtigen in einen Streichelzoo verfolgt. Kurzfassung – ich habe jetzt Angst vor Ziegen.“

