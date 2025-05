Fans vergleichen GTA 6 mit den realen Orten aus dem Trailer, sagen: „Das Real Life ist veraltet“

Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Mit der Veröffentlichung des zweiten Trailers von GTA 6 haben die Entwickler von Rockstar Games auch weitere Informationen zur Karte veröffentlicht, die nicht im Trailer zu sehen waren. Was bereits über die neue Map von GTA 6 bekannt ist, könnt ihr hier nachlesen: In GTA 6 geht es zurück nach Vice City, aber es gibt mehr als nur die Großstadt – Das ist zur Map von GTA 6 bekannt

Ant0n61 kommt aus Miami und schreibt dazu: „Es sieht so aus, als ob es sich um einen Maßstab von 0,65 bis 0,75 handelt, was verrückt ist. […] und um das klarzustellen, ich meine nicht Südflorida als Ganzes. Ich meine bestimmte Gebiete. Also South Beach oder eine Gegend im Allgemeinen oder Key West. Der Rest ist drastisch geschrumpft, d. h. die Entfernung zwischen Vice City und Keys ist im Maßstab 1:200 oder so.“

Mister_Frowdo sagt dazu: „Liegt es nur an mir, oder kommt der Maßstab der realen Variante wirklich nahe? Ich meine, es ist nicht 1:1 und ich erwarte auch nicht, dass es so ist, aber Mann … Das sind ganz schön große Entfernungen zum Fahren, Fliegen oder Segeln, und ich liebe es!“

Aber nicht nur die gute Grafik sticht den Fans ins Auge. Der Vergleich macht auch deutlich, wie maßstabsgetreu die Spielwelt aufgebaut ist. So diskutieren die Fans darüber, wie Rockstar Games es geschafft hat, die Stadt so gut nachzubauen.

Was haben die Fans untersucht? Der neue Trailer von GTA 6 war bereits Anlass für viele Analysen , Spekulationen und Fan-Theorien . Jetzt hat sich ein Fan die Mühe gemacht und die realen Orte aus dem Trailer in der echten Welt identifiziert. Dafür hat er Aufnahmen von Google Maps aus Miami genommen und sie mit den Szenen aus dem Trailer verglichen. Der direkte Vergleich mit Google Maps begeistert andere Fans vor allem wegen der Grafik.

