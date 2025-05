Fans wollen den größten Plot-Twist von GTA 6 jetzt schon entschlüsselt haben

Seit der Veröffentlichung des zweiten Trailers von GTA 6 am 06. Mai 2025 haben die Fans viele Stunden damit verbracht, den Trailer zu analysieren. Dabei hat eine neue Fan-Theorie mehr Hinweise erhalten.

Was ist das für eine Fan-Theorie? Eine derzeit beliebte Fan-Theorie besagt, dass der männliche Hauptcharakter des Spiels in Wahrheit undercover für die Polizei oder mit ihr zusammenarbeitet. So könnte der Plot-Twist des Spiels sein, dass Jason am Ende Lucia verrät und den gesamten Verbrecherring rund um seinen Auftraggeber Brian auffliegen lässt.

Obwohl Rockstar Games derzeit noch nichts in dieser Richtung verraten hat, haben die Fans Hinweise gefunden, die ihre Theorie untermauern sollen.

Hier könnt ihr den zweiten Trailer zu GTA 6 sehen:

Vom Kriminellen zum Undercover-Cop

Welche Hinweise haben die Fans gefunden? Um ihre Theorie zu untermauern, sammeln die Fans mit jedem neuen Trailer Informationen, die zu ihrem Verdacht passen können. Im neuen Trailer fällt dabei als Erstes die Szene im Gefängnis auf. Hier holt Jason Lucia ab und wird dabei von einem Wärter wiedererkannt. Jason reagiert ausweichend, was die Anhänger der Theorie als Hinweis auf seine Undercover-Rolle deuten.

Später im zweiten Trailer trifft Jason einige Gangster. Diese beschuldigen ihn sofort, ein „FED“ zu sein. Feds werden die Bundespolizisten oder Organisationen wie das FBI und DEA genannt.

Ein weiterer Hinweis ergibt sich aus einer Szene im ersten Trailer sowie einem Screenshot von der offiziellen Website rockstargames.com zusammen. Im ersten Trailer sieht man eine Szene, in der ein Einsatzteam von Polizisten ein Haus stürmt. Dabei hat ein Polizist eine ähnliche Statur wie Jason. In dem Screenshot trägt Jason ein sehr ähnliches Outfit, was die Fans darauf schließen lässt, dass Jason der Charakter im Einsatz war.

Hier seht ihr den Vergleich von Trailer 1 und dem Screenshot:

Links: Screenshots aus Trailer 1 – Rechts: Screenshot von Rockstar Games

Im zweiten Trailer gibt es außerdem eine Szene, in der ein Polizist sagt: „Polizisten müssen einander schützen“, das ist verdächtig, weil die Story in GTA immer anhand der Charaktere erzählt wird und weder Lucia noch Jason anwesend zu sein scheinen. Die Fans vermuten, dass Rockstar Games hier noch nicht zu viel verraten wollte und deshalb das Bild so gewählt hat, dass Jason nicht zu sehen ist.

Welches Motiv hat Jason? Jason war früher in der Armee. Viele Ex-Soldaten in den USA werden Polizisten. Das könnte auch Jason so getan haben. Andere glauben, Jason habe die Seiten gewechselt und einen Deal mit dem Staat geschlossen, um Lucia früher aus dem Gefängnis zu befreien.

Die Fan-Theorie sucht sich ihre Beweise aus dem vorhandenen Material und ist nicht wirklich stichfest. Ob die Fans hier wirklich den großen Plot-Twist aus GTA 6 schon entschlüsselt haben, bleibt abzuwarten. Wie sehr die Fans den Trailer analysieren, seht ihr hier: Jemand hat alle 5.002 Bilder aus dem neuen Trailer von GTA 6 hochgeladen – Aufmerksame Fans sammeln bereits Details, die ihr vielleicht verpasst habt