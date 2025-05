Jemand hat alle 5.002 Bilder aus dem neuen Trailer von GTA 6 hochgeladen – Aufmerksame Fans sammeln bereits Details, die ihr vielleicht verpasst habt

Auch über die Map gibt es bereits einiges zu erfahren. So könnt ihr außerhalb von Vice City etwa zwei weitere Städte sowie zwei Nationalparks besuchen. Eine Zusammenfassung mit allem, das zur Map bekannt ist, könnt ihr hier nachlesen: In GTA 6 geht es zurück nach Vice City, aber es gibt mehr als nur die Großstadt – Das ist zur Map von GTA 6 bekannt

Ein Spieler auf Reddit hat zudem in Screenshots sowie im zweiten Trailer selbst eine Person entdeckt, die mehrfach im Hintergrund zu sehen ist. Der Mann trägt lilafarbenes Tanktop, Shorts, eine Goldkette sowie eine Mütze und scheint ein Pilot zu sein. Er ist in einem Flug auf dem Pilotensitz sowie beim Beladen des Flugzeugs zu erkennen.

Woher stammen die Bilder? Für Fans von Grand Theft Auto endet gerade eine ereignisreiche Woche. Nachdem am 2. Mai der Release von GTA 6 auf den 26. Mai 2026 verschoben wurde, veröffentlichte Rockstar Games am 6. Mai den zweiten Trailer zu dem sehnsüchtig erwarteten Action-Spiel.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to