Ein neues Action-Spiel erinnert an die alten Zeiten von GTA, und ihr bekommt es gerade geschenkt

Der Epic Games Store verschenkt gerade ein brandneues Action-Spiel. Das erinnert an Oldschool-GTA – wenn ihr damals einen Lieferjungen gespielt hättet, der seine Aufträge ohne Rücksicht auf Verluste oder die öffentliche Ordnung ausführt.

Von welchem Spiel ist hier die Rede? Das Game heißt Deliver At All Costs und wurde von Far Out Games entwickelt, Publisher ist Konami. Der Name ist hier Programm: Deliver At All Costs ist ein chaotisches Action-Spiel, in dem ihr eure Lieferungen um jeden Preis ausführt.

Das Spiel ist am 22. Mai 2025 erschienen und direkt bei den kostenlosen Spielen im Epic Games Store gelandet. Auf den anderen Plattformen – also Steam, PS5 und Xbox Series X|S – zahlt ihr hierfür 29,99 €.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Eine Wagenladung Chaos und Zerstörung

Worum geht es in dem Spiel? Ihr schlüpft in die Rolle von Winston Green: Ein Kerl mit mysteriöser Vergangenheit, der auf der Suche nach einem Job ist. Er heuert also als Kurier für ein Unternehmen an, dass sich mit teils äußerst … skurrilen Lieferungen über Wasser hält.

Hier sind zwei Beispiele, die bereits recht früh im Spielverlauf vorkommen:

So liefert ihr einen riesigen, weiß bemalten Schwertfisch am Hafen ab, damit ein Typ den Vater seiner Freundin beeindrucken kann. Dieser ist nämlich Fischer und gar nicht leicht zu überzeugen

Ein andermal schwebt euer Lieferwagen an Luftballons über die Straßen der Stadt, während ihr Kunden für – mitunter ziemlich peinliche – Lieferungen dankt

Isometrische Kameraperspektive (also die Sicht schräg von oben) und Sandbox-Open-World erinnern an die alten GTAs, also Teile 1 und 2. Nur geballert wird in Deliver At All Costs weniger. Das braucht es aber auch gar nicht, denn euer Auto ist schon Waffe genug.

Es gibt keine Gebäudewand, die euch standhalten kann: Fast alles, was ihr in der Stadt seht, lässt sich auch zerstören. Gebäude stürzen mit realistischer Physik ein und bieten je nach Material mal mehr, mal weniger Widerstand. Ein Holzzaun lässt sich etwa leichter einreißen als eine Ziegelmauer.

Noch dazu versprechen die Entwickler eine Geschichte voller Geheimnisse und Intrigen. Im Verlauf seiner Reise wird Winston immer tiefer in den Wahnsinn abrutschen – ziemlich düster für das eigentlich sonnige 1950er-Jahre-Setting.

