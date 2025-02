In einem neuen Action-Spiel auf Steam schnetzelt ihr euch gemeinsam durch die Ritter der Tafelrunde

Während SWORN mit seinem frühen Zugang und den positiven Bewertungen auf Steam bereits für Aufsehen sorgt, gibt es auch ein anderes Spiel, das viele an Hades erinnert, jedoch plötzlich und ohne Erklärung aus dem Steam-Store verschwunden ist: Ein Spiel mit 92 % positiven Bewertungen erinnert an Hades, verschwindet plötzlich auf Steam – Nicht einmal die Entwickler wissen, wieso

Was ist die Meinung der Community? Die Spieler auf Steam bewerten SWORN in den Rezensionen sehr positiv. Besonders gelobt werden das spaßige Kampfsystem, die gute Steuerung und der gelungene Koop-Modus. Viele ziehen auch Vergleiche zum erfolgreichen Indie-Hit Hades .

Bisher stehen auch vier unterschiedliche Biome zur Erkundung bereit, in denen man auf bekannte Verbündete und Feinde aus der Artussage treffen kann. So begegnet man zum Beispiel Merlin oder der Dame vom See, Nimue.

