Ein Spiel mit 92 % positiven Bewertungen erinnert an Hades, verschwindet plötzlich auf Steam – Nicht einmal die Entwickler wissen, wieso

Rogue-Likes erfreuen sich seit dem Erfolg von Hades auf Steam besonders großer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass sich auch andere Titel die Stärken von Hades zu eigen machen. Mit 92 % positiven Stimmen gehört „Realm of Ink“ definitiv zu jenen Vertretern des Genres, die bei Spielern gut ankommen. Nun sorgt sein Verschwinden für Verwirrung.

Warum ist das Spiel verschwunden? Realm of Ink ist am 27. September 2024 auf Steam in den Early Access gestartet und fuhr seither einen Haufen positive Bewertungen ein (einsehbar via Archiv). Doch jetzt ist das Spiel quasi über Nacht einfach von der Plattform verschwunden und die Shopseite lässt sich nicht mehr finden.

Neben Realm of Ink scheinen auch alle anderen Spiele des Publishers auf Steam verschwunden zu sein. Insbesondere, da der volle Release des Spiels zuletzt von Januar auf März 2025 verschoben wurde (via x.com), sorgt dieser Umstand in der Community für Verwirrung und Sorgen (via Steam).

Doch den Grund dafür kennen bisher nicht einmal die Entwickler selbst. So schreiben sie in einem Post via Steam:

Wir möchten euch darüber informieren, dass Realm of Ink aus dem Steam-Store entfernt wurde. Leider ist uns der genaue Grund für diese Aktion derzeit nicht bekannt, aber wir tun unser Bestes, um das Problem so schnell wie möglich zu lösen.

Demnach sind die Entwickler an einer Lösung des Problems dran. Ob und wann das Spiel in den Store zurückkehrt, ist allerdings noch nicht klar. Spieler, die das Spiel bereits erworben haben, haben es allerdings noch in ihrer Bibliothek und können es auch wie gehabt spielen.

Viel von Hades, aber auch genug Eigenes

Warum kam das Spiel so gut an? In Realm of Ink schlüpft ihr zunächst in die Rolle von Red, die aus ihrem vorherbestimmten Schicksal in einer fiktiven Welt ausbrechen will. Während bereits im Trailer viele Parallelen zum beliebten Genre-Vorreiter Hades sichtbar werden, bietet Realm of Ink auch viel Eigenes.

Die offensichtlich asiatischen Einflüsse geben der Optik einen frischen Touch. Zusätzlich habt ihr knuffige Begleiter dabei, die ihr unterwegs mit sogenannten Ink Gems modifizieren könnt. Diese geben euch selbst ebenfalls neue Fähigkeiten. Ebenso lassen sich mit der Zeit viele weitere Charaktere freischalten, mit denen ihr dann die Flucht antreten könnt.

Rogue-Likes haben generell einen gewissen Reiz, der schnell dazu führt, dass man Unmengen Stunden darin versenkt. So ging es auch MeinMMO-Dämon Cortyn, als es darum ging, sich von anderen Spielen eigentlich nur kurz abzulenken: Ich wollte einen Abend Ablenkung, dann waren 100 Stunden rum