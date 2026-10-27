Statt einer neuen Kündigungswelle bei Microsoft gibt es jetzt für 60.000 Mitarbeiter den „freiwilligen Ausstieg“, gilt auch für Xbox

Microsoft bietet seinen Mitarbeitern ein freiwilliges Abfindungsprogramm an. Unter den 60.000 betroffenen Mitarbeitern sind auch einige Angestellte der Xbox-Sparte.

Was ist das für ein Abfindungsprogramm? Das freiwillige Ausstiegsangebot von Microsoft ist ein zeitlich begrenztes Programm, das Mitarbeiter freiwillig annehmen können. Sollten Personen mit dem Gedanken spielen, das Unternehmen zu verlassen, erhalten sie die Möglichkeit, das Programm zu nutzen. Im Gegenzug bietet Microsoft eine finanzielle Abfindung sowie Unterstützung bei der Karriereplanung.

Es gibt jedoch einige Beschränkungen, wer an dem Programm teilnehmen darf:

Die Mitarbeiter dürfen höchstens ein Karrierelevel von 70 haben.

Das Programm gilt nur in den USA, Kanada, Indien und Großbritannien.

Es sind nur bestimmte Abteilungen und Teams betroffen. Neben Xbox sollen von Microsoft auch Abteilungen wie AI Experiences, Copilot sowie Finanz- und Personalabteilungen dazuzählen.

Mit dem Schritt wolle Microsoft mehr Flexibilität schaffen, so Amy Coleman, Microsofts Personalchefin. So könnten die Mitarbeiter ihren nächsten Karriereschritt proaktiv und abgesichert gestalten. Andererseits helfe es dem Unternehmen, seine Belegschaft an veränderte geschäftliche Bedürfnisse anzupassen.

Nur wenige Stunden nach der offiziellen Ankündigung für die Öffentlichkeit sollen betroffene und berechtigte Mitarbeiter eine E-Mail mit den genauen Details und dem persönlichen Angebot erhalten.

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Programm soll leichteren Ausstieg ermöglichen

Was bedeutet das Programm? Das Angebot folgt auf die großen Entlassungswellen im Juli und September 2026, die hauptsächlich bei Xbox stattfanden und bei denen 4.800 Mitarbeiter gehen mussten. Laut einem Bericht von Fortune plane Xbox-CEO Asha Sharma weitere Entlassungsrunden für die Xbox-Sparte.

Sollten weitere Entlassungen geplant sein, wäre es für Microsoft einfacher, wenn die Mitarbeiter das freiwillige Abfindungsprogramm annehmen. Auf diese Weise blieben nämlich möglicherweise sowohl der massive Imageschaden als auch die Bürokratie für die HR aus.

Was haltet ihr von diesem Abfindungsprogramm? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Mindestens eine Person sieht die Entlassungen bei Xbox gar nicht so schlimm. Der CEO von Microsoft, Satya Nadella, bezeichnete sie sogar als sehr erfreulich, denn diese würden den Konzern wieder auf Kurs bringen: Der Chef von Microsoft bezeichnet die Kündigungen bei Xbox als „sehr erfreulich“