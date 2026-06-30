Betroffene von Xbox nächster Massenentlassung wollen keine „Wegwerfware“ sein, wehren sich gegen die Schließung ihrer Studios

Aktuell stehen wohl Massenentlassungen bei Xbox an. Es könnte zu mehreren Studio-Schließungen kommen. Insidern zufolge könnte das die größte Entlastungswelle in der 25-jährigen Geschichte von Xbox sein.

Welche Entlassungen stehen bevor? Wie Jason Schreier auf BlueSky berichtet, soll es bei Xbox massive Entlassungen geben, aber erst nach dem Ende des aktuellen Fiskaljahres. Trotzdem würde die Firma bereits jetzt ihre Verträge beenden, vor allem mit externen Dienstleistern. Auch Insider Gaming würde bereits wissen, wer betroffen sei:

Heute schon soll es die ersten Entlassungen bei Assembly geben. Dabei handelt es sich um die hauptsächliche PR-Firma der letzten Jahre für Xbox.

Bekannte Entwicklerstudios wie Double Fine (Keeper), Undead Labs (State of Decay), Compulsion (South of Midnight) und Ninja Theory (Hellblade) könnten wohl geschlossen oder stark verkleinert werden. Die einzige Rettung wäre hier ein Käufer der Entwicklerstudios.

Selbst bei großen Entwickler-Studios wie Blizzard und Bethesda würden prozentuale Kürzungen erwartet werden.

Alles in allem könnten dadurch hunderte von Stellen gestrichen werden, was wohl die größte einzelne Entlassungswelle in der 25-jährigen Geschichte von Xbox wäre.

Deshalb gibt es gerade auch scharfe Kritik von Microsoft-Mitarbeitern der Xbox-Abteilung an der Unternehmensführung. Die betroffenen Mitarbeiter, die von der Gewerkschaft Communications Workers of America (CWA) vertreten werden, wehren sich öffentlich gegen die drohenden Massenentlassungen und möglichen Schließungen der Entwicklerstudios.

Video starten Senua’s Saga: Hellblade 2 im Trailer (Steam, Xbox) Autoplay

Mitarbeiter wehren sich, wollen keine Wegwerfware sein

Wie wehren sich die Mitarbeiter? Die Mitarbeiter werfen der Führung vor, die Entwickler als Wegwerfware zu behandeln. Das Geld sei durchaus vorhanden. Schließlich habe Microsoft gerade erst die Preise für Konsolen erhöht und investiere gleichzeitig Milliarden in künstliche Intelligenz. CEO Satya Nadella soll zudem im letzten Jahr 96 Millionen Dollar verdient haben.

Mahreen Fatima, die seit sieben Jahren an Videospielen arbeitet und aktuell Senior Environment Artist bei Blizzard ist, sagt dazu Folgendes:

In dieser Zeit der Entlassungen hat man das Gefühl, dass es eigentlich keinen Unterschied zwischen einer befristeten Anstellung und einer Festanstellung gibt – in den Augen des Unternehmens sind wir alle gleichermaßen entbehrlich. Quelle: GamesBeat

Auch andere Mitarbeiter stimmen ihr zu und wiederholen mehrmals den Aspekt der Wegwerfware und dass sie ersetzbar seien.

Die Gewerkschaft fordert deshalb grundlegende Schutzmaßnahmen, die für alle Xbox-Mitarbeiter gelten sollen. Dazu zählen unter anderem:

frühzeitige Ankündigungen von Entlassungen

faire Abfindungen

das Recht auf Wiedereinstellung

Einen bitteren Geschmack hätte die Schließung des Entwicklerstudios Compulsion Games. Schließlich hat das Studio dafür gesorgt, dass Xbox einen der wenigen Game Awards im letzten Jahr für sich gewinnen konnte: Xbox entlässt wohl Entwickler, die einen der wenigen Game Awards 2025 für Microsoft gewonnen haben