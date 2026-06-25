Xbox entlässt wohl Entwickler, die einen der wenigen Game Awards für Microsoft gewonnen haben

Schon länger gab es Gerüchte, dass es zu Entlassungen oder Schließungen im Xbox-Kosmos kommen könnte. Erste Entwickler hat es jetzt scheinbar getroffen, wenn man sich LinkedIn-Posts eines Studios anschaut, das noch letztes Jahr einen Game Award gewonnen hat.

Wer wurde jetzt gekündigt? Wie Rebs Gaming auf x.com berichtet, suchen wohl einige Entwickler von Compulsion Games aktuell nach neuen Jobs. Zumindest zeigen das ihre LinkedIn-Profile. So postete der Principle Level Designer des Studios, Mike Sklavounos, dass er jetzt offen für neue Arbeit im Bereich des Level-Designs sei. Er sei dankbar für die Zeit und alles, was er gelernt hat (via LinkedIn).

Schaut man sich an, welche anderen Posts noch von Rebs Gaming gepostet wurden, scheinen viele Entwickler von Compulsion Games nach neuen Jobs zu suchen. Eine offizielle Information, ob das gesamte Studio geschlossen wurde, gibt es bisher aber nicht.

Compulsion Games war eines der 2 Studios von Xbox, die letztes Jahr einen Game Award gewannen.

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Woran haben Compulsion Games zuletzt gearbeitet? Mit South of Midnight erschien 2025 das letzte Spiel des Studios. Bei den Game Awards gewannen sie den Preis für Games for Impact . Das ist ein Preis für Spiele, die ein Storytelling haben sollen, das Spieler zum Nachdenken anregt.

Das einzige andere Xbox-Studio, das noch einen Preis gewann, ist id Software mit Doom: The Dark Ages. Mit dem Shooter gewann man den Preis für Innovation bei der Zugänglichkeit.

2018 wurde Compulsion Games von Xbox gekauft und veröffentlichte im selben Jahr noch das Spiel We Happy Few. Schon seit mehreren Wochen gab es Gerüchte, dass Xbox einige Studios schließen wird. Wie IGN am 15. Juni 2026 berichtete, wurde auch Compulsion Games in den Gerüchten erwähnt.

Sollte eine Schließung offiziell bestätigt werden, aktualisieren wir den Artikel.

Mit der letzten Xbox-Präsentation, nur 2 Tage nach dem Summer Game Fest, versuchte das Studio die Spieler wieder zurückzugewinnen, unter anderem mit Konsolen-Exklusivität für das neue Gears of War, aber kurz danach wendete sich die Stimmung bereits: 100 Tage lang lernten Fans die neue Chefin von Xbox lieben, jetzt drückt sie den Reset-Knopf: „Kann so nicht weitergehen“