Xbox will seine Konsole wieder mehr in den Fokus stellen, erreicht mit neuer Aktion, dass ich mir nie eine kaufen werde

Xbox muss erneut die Preise seiner Konsolen erhöhen. Das sorgt bei vielen Fans für Endzeitstimmung, vor allem, was die Zukunft angeht, auch bei MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen.

Warum wurden die Preise erhöht? Laut einem Blog-Post auf Xbox Wire hätten sich die Preise für Speicher und RAM in der Produktion um mehr als das 2,5-Fache erhöht. Das Unternehmen rechnet zudem mit einer weiteren Verdoppelung der Produktionskosten bis Herbst 2027.

Obwohl Konsolen in der Regel unter den Herstellungskosten verkauft werden, um Kunden ins Ökosystem zu locken, sah sich Microsoft aufgrund der steigenden Kosten trotzdem zu diesem massiven Schritt gezwungen.

Wie teuer wird die Konsole? Diese Preiserhöhungen sollen ab dem 1. August 2026 gelten:

Xbox Series S (512 GB): Erhöhung von 350 US-Dollar auf 450 US-Dollar

Erhöhung von 350 US-Dollar auf 450 US-Dollar Xbox Series S (1 TB): Erhöhung von 400 US-Dollar auf 550 US-Dollar

Erhöhung von 400 US-Dollar auf 550 US-Dollar Xbox Series X (1 TB ohne Laufwerk): Erhöhung von 550 US-Dollar auf 700 US-Dollar

Erhöhung von 550 US-Dollar auf 700 US-Dollar Xbox Series X (1 TB mit Laufwerk): Erhöhung von 600 US-Dollar auf 750 US-Dollar

Es ist zu erwarten, dass es ähnliche Sprünge in Europa geben wird, allerdings im Rahmen von 100 bis 150 €. Solche Preissprünge wurden in der Vergangenheit nämlich nahezu eins zu eins auch in anderen Währungen weitergegeben, wie im Jahr 2023.

Video starten Fable zeigt im neuen Gameplay-Trailer wie das böse Märchen aussieht Autoplay

Fans machen sich Sorgen um die Zukunft des Gamings

Was hat das für Auswirkungen? Diese Nachricht bereitet vielen Spielern Sorge. Auf Reddit gibt es beispielsweise viele Kommentare, dass sich eine Durchschnittsperson Gaming irgendwann gar nicht mehr leisten könne, wenn die Preise weiter so steigen.

Auch bei mir wird es dazu führen, dass ich meinem PC, den ich mir vor einem Jahr erstellt habe, erst einmal treu bleibe. Zu meinem Glück waren die Preise damals noch akzeptabel und ich werde noch einige Jahre etwas von meinem PC haben.

Was Konsolen angeht, sehe ich es allerdings etwas düsterer. Ich habe mir schon die Switch 2 nicht zugelegt, aus einem ähnlichen Grund wie MeinMMO-Redakteur Karsten. Damit bleiben mir gerade nur meine PlayStation 5 und Nintendo Switch, die ich mir beide damals zum Release zugelegt hatte.

Auf die Xbox Series, die ich schon immer im Blick hatte, werde ich in Zukunft wohl auch verzichten. Zum Glück veröffentlicht Microsoft alle Spiele sowohl für Xbox als auch für PC. Ich werde also mit einem Controller am PC vorlieb nehmen.

Auch die Tatsache, dass Xbox gesagt hat, dass sich die Preise für Speicher bis 2027 wohl verdoppeln werden, stimmt mich negativ.

Was sagt ihr zu den neuen Preisen? Habt ihr bereits eine Xbox und freut euch über die Wertsteigerung oder ist sie damit für euch völlig aus dem Rennen?

Vor wenigen Monaten traf es schon Sony. Der Hersteller der PlayStation-Konsolen musste die Preise ebenfalls erhöhen. Auch hier stellt sich die Frage, wer sich die neuen Konsolenpreise noch leisten kann. Alle Informationen dazu findet ihr hier: Ab morgen kostet die PS5 100 Euro mehr, wer sollte jetzt noch zuschlagen?