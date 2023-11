Meta Quest 2 bereits vor dem Black Friday enorm bei Amazon reduziert

Die Meta Quest 2 schmeißt euch aus eurer eigenen Welt und katapultiert euch in virtuelle Abenteuer. Nutzt jetzt das Angebot auf Amazon.

Sie ist im gesamten Preis-Leistungs-Verhältnis eine absolute Top-VR-Brille. Ihr profitiert nicht nur von der kabellosen Freiheit, sondern auch vom räumlichen 3D-Audio und den haptischen Rückmeldungen eurer Controller. Spart jetzt über 150€ und bezahlt nur 299€ statt 449,99€.

Diese Eigenschaften enthält die Meta Quest 2

Dank des internen Speichers von 128 GB könnt ihr einige eurer liebsten Titel, Apps oder sonstige Inhalte darauf speichern. Natürlich könnt die Cloud-Speicherung nutzen, wenn euer Speicher irgendwann nicht mehr ausreichen sollte.

Euch erwartet mit dieser VR-Brille eine benutzerfreundliche Steuerung, die wirklich schnell von der Hand geht. Die Touch-Controller sind eure Werkzeuge, um virtuelle Welten hautnah mitzuerleben. Feuert in actionreichen Situationen eure Waffen ab, nutzt die Umgebung und sämtliche Gegenstände zu eurem Vorteil. Jede Aktion fühlt sich so an, als wärt ihr mittendrin. Die Bewegungssteuerung läuft ohne Verzögerung ab, als würdet ihr eure Hände in der echten Welt nutzen.

Ihr profitiert enorm von der kabellosen Freiheit und könnt euch euer eigenes Spielparadies schaffen. Insbesondere bei großen Räumen oder Grundstücken habt ihr mit dieser Hardware unheimlich viel Spaß.

Sie bietet euch eine Auflösung von 1832 x 1920 Pixeln pro Auge, was für eine gestochen scharfe und detailreiche Darstellung sorgt. Allein, dass die Qualität ohne zusätzliche Hardware erfolgt, ist eine erstaunliche Leistung. Eure virtuellen Abenteuer werden sauber wiedergegeben, ohne gleichzeitig auf einen starken PC angewiesen zu sein.

Diese VR-Brille bietet euch mehr als nur Gaming. Nutzt sie, um eure Ängste in bestimmten Bereichen zu überwinden, indem ihr damit trainiert. Ihr könnt Sprachen lernen, euer handwerkliches Geschick steigern, sportliche Bewegungen umsetzen oder virtuelle Erkundungen vornehmen.

