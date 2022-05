MeinMMO sucht freie Autor:innen für den Newsroom (m/w/d)

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Team. Ihr könnt euch jetzt für eine Stelle bei MeinMMO bewerben, um selbstständig im Home-Office tagesaktuelle News zu schreiben. Die Schwerpunkte sind Gaming und Gaming-Culture.

MeinMMO wurde im September 2013 gegründet. Seit März 2016 sind wir Teil von Webedia Gaming. Wir unterhalten eine eigenständige Redaktion, bei der die meisten von ihrem Home-Office aus arbeiten. Sowohl GameStar als auch MeinMMO und GamePro sind Teil der Webedia Gaming GmbH.

Mittlerweile erreicht MeinMMO laut agof monatlich über 3 Millionen einzigartige Nutzer:innen. Damit haben wir uns innerhalb weniger Jahre als eine der größten deutschen Spiele-Websites etabliert.

Was genau suchen wir?

Du verfolgst die Geschehnisse im Gaming mit Hochspannung? Welche Spiele haben bald Release? Was ist bei den großen Publishern so los? Welche Spiele trenden auf Twitch oder Steam? Über was unterhalten sich Gaming-Fans gerade auf reddit, Twitter, Discord und Co.?

Das solltest du mitbringen:

große Leidenschaft fürs Gaming und Gaming-Culture

es ist von Vorteil, wenn du schon Erfahrung gesammelt hast, durch etwa einen eigenen Blog oder das Schreiben für Websites. Das ist aber kein Muss

ein Gespür für Storys, die zu MeinMMO passen

eine Bereitschaft, am Abend und/oder Wochenende News-Schichten zu übernehmen

eine hohe Affinität zu Plattformen, auf denen sich Gaming-Fans bewegen (reddit, Twitter, Discord, TikTok, …)

du beherrscht gründliche Recherche und bist in der Lage, Quellen zu prüfen

hohe Zuverlässigkeit und den Drang dich weiterzuentwickeln

Um dir ein besseres Bild verschaffen zu können, ist hier eine Auswahl von News die wir kürzlich auf MeinMMO veröffentlicht haben:

MeinMMO sucht Redakteur:in (m/w/d) im Home-Office für Tech und Hardware

Was bieten wir?

Vergütung auf Stundenbasis

Das Stundenkontingent und die genauen Arbeitszeiten legen wir vorab mit dir fest

Du bist Teil einer erfolgreichen Online-Spieleredaktion

Flexible Arbeitszeiten aus dem Home Office

Abwechslungsreiche Arbeit

Tägliches Coaching und viele Optionen zur Weiterbildung

Wo und wie bewerben?

Wenn du unsere Leidenschaft teilst und für MeinMMO schreiben willst, schick uns deine Bewerbung mit folgenden Infos zu:

Wer du bist: Ein möglichst kurzes Anschreiben mit Lebenslauf Wo du dich auskennst: Liste deiner Themen-Schwerpunkte (Spiele, Genres, etc.) Wann du verfügbar bist: Wie oft und wie regelmäßig du für uns schreiben könntest Optional: Arbeitsproben

Bewerbungen bitte unter dem Betreff „MeinMMO Newsroom“ direkt an: