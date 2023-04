Der MeinMMO PC Beast ist eine Gaming-Maschine, die dank eines sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis genau der richtige PC fürs Spielen in WQHD ist.

Die Kosten des allgemeinen Lebens steigen wegen Dingen wie Inflation und Krieg immer weiter. Darunter zum Beispiel die Stromkosten. Entsprechend will man bei einem Hobby wie dem Gaming sein Geld möglichst sinnvoll und gut investieren, sowie vielleicht keine Unsummen ausgeben. Der MeinMMO PC Beast ist der Gaming-PC für alle, die viel Leistung zu einem möglichst geringen Preis möchten.

Der PC ist daher mit seinen Komponenten auf ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Effizienz abgestimmt. Entsprechend kostet der MeinMMO PC Beast bei BoostBoxx nur 1399€. Im Vergleich zum Selbstbau kostet er damit nur rund 50€ mehr. Dafür erhaltet ihr ihn sofort einsatzbereit und professionell zusammengebaut.

Die Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und eine 3-Jahres-Garantie inklusive deutschlandweitem Abholservice gehören zum Paket dazu.

Effiziente und leistungsstarke Hardware

Nachfolgend ein kurzer Überblick über die wichtigsten Komponenten des MeinMMO PC Beast.

Prozessor: Intel Core i5-12400F (6x 2,5 GHz, wassergekühlt)

Intel Core i5-12400F (6x 2,5 GHz, wassergekühlt) Grafikkarte: 12 GB MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X OC

12 GB MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X OC Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast

16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast Festplatte: 1000 GB NVMe PCIe 4.0 SSD Samsung 980

1000 GB NVMe PCIe 4.0 SSD Samsung 980 Preis: 1399€

Dank der verbauten MSI GeForce RTX 4070 ist der MeinMMO PC Beast im WQHD-Gaming angesiedelt, kann allerdings auch im 4K-Bereich mithalten. In 4K erreicht er allerdings nicht in jedem Spiel die 60 FPS bei maximalen Details. Entsprechend empfehlen wir diesen Gaming-PC für alle, die in Full-HD oder WQHD bei Ultra-Einstellungen mit sehr hohen FPS spielen wollen.

Ein weiterer Vorteil der GeForce RTX 4070 ist die Möglichkeit DLSS 3.0 einzusetzen. Diese Upscaling-Technologie sorgt dafür, dass ihr Spiele in bester Qualität genießen könnt, aber die Grafikkarte diese nicht in vollem Umfang berechnen muss und dadurch höhere FPS erreicht. Die vergleichbare Founders Edition der RTX 4070 kommt in Spielen, wie im Benchmark zu sehen, bei den Durchschnitts-FPS auf 119,3 und bei den 99th FPS auf 93,8 in WQHD-Auflösung.

Hier seht ihr den GameStar-Benchmark in der Auflösung 2.560 x 1.440 Pixel mit DLSS.

Ihr könnt also damit rechnen Top-Spiele wie Cyberpunk 2077, Call of Duty und weitere mit maximalen Details absolut flüssig spielen zu können.

Neben der Leistung besitzt die GeForce RTX 4070 noch weitere positive Aspekte, denn schon die Founders Edition, die GameStar Tech getestet hat, ist sehr Energieeffizient und leise dazu. Im nachfolgenden Benchmark seht ihr die Leistungsaufnahme in Watt je nach Auflösung. Dabei zeigt sich, dass die RTX 4070 wesentlich effizienter ist als andere Grafikkarten. Die GameStar sagt dazu:

Die höhere TDP lässt es bereits erahnen, Schwarz auf Weiß gemessen sind die Zahlen aber nochmal beeindruckender: Während sich die RTX 3080 beim Spielen im Schnitt ungefähr 300 Watt genehmigt, sind es bei der RTX 4070 trotz vergleichbarer Leistung über 100 Watt weniger – ein sehr gutes Ergebnis.

Intel CPU der 12. Generation mit Top-Mainboard

Der MeinMMO PC Beast setzt beim Prozessor auf den Intel Core i5-12400F. Dies ist ein Sechskern-Prozessor, der je Kern einen Maximaltakt von 4400 MHz bietet. Die CPU ist dabei nicht nur ein äußerst guter Gaming-Prozessor, der jegliches CPU-Limit verhindert, sondern kann auch im Multitasking-Bereich dank seiner 12 Threads überzeugen.

Außerdem unterstützt er nicht nur PCIe 4.0, sondern auch PCIe 5.0 und ist damit zukunftssicher. Es ist der ideale Prozessor für einen Gaming-PC wie den MeinMMO Beast, um ein so starkes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen.

Beim Mainboard erwartet euch das sehr gute ASUS PRIME B660-PLUS D4. Auf diesem könnt ihr bis zu vier DDR4-Riegel mit maximal 128 GB Speicher unterbringen. Besonders interessant an diesem Mainboard ist die Möglichkeit drei M.2-SSDs unterzubringen. Dabei werden diese dank des M.2 Kühlkörpers kühl gehalten und können dauerhaft Leistung bringen.

RAM & Speicherplatz in ausreichenden Mengen

Mit 16 GB Kingston Fury Beast DDR4-RAM mit 3200 MHz ist für ausreichend Arbeitsspeicher gesorgt. Entsprechend könnt ihr Blockbuster-Spiele spielen und nebenbei noch weitere Anwendungen nutzen, ohne dass euch der RAM voll läuft.

Die Samsung 980 SSD bietet 1.000 GB Speicherplatz und eine Lesegeschwindigkeit von 3.500 MB/s. Spiele profitieren von dieser Leistung mit reduzierten Ladezeiten. Noch mehr Geschwindigkeit hätte keinen wirklichen Effekt mehr auf Spiele, daher macht es aus unserer Sicht wenig Sinn einen auf Effizienz getrimmten Gaming-PC mit High-End-SSDs auszustatten.

Aufrüsten geht immer!

Bei BoostBoxx habt ihr die Möglichkeit über den Konfigurator den MeinMMO PC Beast aufzurüsten. Ihr könnt alle Komponenten entsprechend nach euren Wünschen anpassen. Wie viel euch welches Upgrade kosten würde, seht ihr direkt neben den Komponenten.

Mainboard-Upgrade: Ihr könntet zum Beispiel für nur 34,90€ auf das ASUS TUF Gaming B660-PLUS WiFi D4 upgraden und euch damit integriertes WLAN inkl. externer Antenne dazu holen.

RAM & SSDs aufwerten: Ihr braucht mehr Arbeitsspeicher, weil ihr zum Beispiel Software wie Premier Pro oder Cinema 4D nutzt? Dann könnt ihr dank des BoostBoxx-Konfigurators ganz einfach mehr RAM auswählen.

Ebenso lassen sich natürlich weitere SSDs hinzufügen oder die vorhandene durch eine größere ersetzen.

Schlussendlich könnt ihr noch Windows 11 dazu auswählen und erhaltet den MeinMMO PC Beast nicht nur fertig gebaut, sondern auch mit vorinstalliertem Betriebssystem. Damit ist er sofort einsatzbereit.