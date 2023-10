Mega-Controller auch vor dem Prime Day mächtig bei Amazon reduziert

Dieser Mega-Controller optimiert euer Gaming-Erlebnis. Nutzt jetzt das Angebot, dass sogar vor dem Prime Day bei Amazon ist.

Ihr könnt den Razer Wolverine V2 Chroma Xbox Series X|S Controller nach euren Wünschen anpassen. Mit seiner stylischen RBG-Beleuchtung und sonstigen Features ist er ein meisterliches Gadget, was euer Gaming aufwertet. Spart jetzt fast 30€ und bezahlt nur 132,99€.

Diese Aspekte sprechen für diesen Controller

Der Controller verfügt über sechs Multifunktionstasten, die individuell belegt werden können. Es ist eure Entscheidung, wie ihr die Tastenbelegungen festlegt und so eure Spielweise verbessern könnt. Schnelle Reaktionen bei taktischen Shootern wie Rainbow Six Siege oder intensive Story-Games wie die Halo-Reihe sind mit diesem Controller kein Problem. Holt die maximale Effizienz raus und zeigt euren Gegnern, was eine präzise Steuerung ausmacht.

Obendrein habt ihr Stick-kappen. Diese ermöglichen es euch, die Sticks nach euren persönlichen Vorlieben anzupassen. Ob konkave oder konvexe Kappen, jeder kann den Controller so gestalten, wie es am besten zu seinem Spielstil passt.

Der Hair-Trigger-Modus ist eine weitere nützliche Funktion. Durch das Aktivieren dieses Modus können die Trigger-Tasten schneller ausgelöst werden, was besonders in schnellen Actionspielen von Vorteil ist. Somit verkürzt ihr die Reaktionszeit und steigert eure Siegchancen ungemein.

Die RBG-Beleuchtung hat einfach Stil. Sie kann sogar individuell nach euren Wünschen angepasst werden und gibt euch ein visuelles Feedback während des Spiels. So können beispielsweise bestimmte Tasten oder Funktionen farblich hervorgehoben werden, um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

Der Razer Wolverine V2 Chroma liegt zudem ergonomisch in der Hand und bietet einen hohen Komfort auch bei langen Gaming-Sessions. Die Griffflächen sind mit rutschfestem Material versehen, was ein Abrutschen verhindert und für eine sichere Handhabung sorgt.

Der zweite Prime Day wurde offiziell für den 11. und 12. Oktober festgelegt. Im Prime Day Hub findet ihr alle wichtigen Informationen zu diesem aufregenden Event. Wir werden euch die besten Angebote präsentieren, sobald sie online verfügbar sind, damit ihr keine Gelegenheit verpasst, diese fantastischen Schnäppchen zu ergattern. Bereitet euch schon jetzt darauf vor, denn es wird sich definitiv lohnen!

Unsere Übersicht zu etlichen Angeboten und Geheimtipps

Falls ihr auf der Suche nach einzigartigen Tech-Produkten wie Gaming-Hardware oder Zubehör seid, solltet ihr euch unsere Deals-Übersichtsseite genauer ansehen. Hier erhaltet ihr tolle Schnäppchen, Sonderaktionen und häufig diverse Geheimtipps, die sich für ein Upgrade lohnen.