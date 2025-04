Bungie zeigt bald Gameplay zu ihrem neuen Shooter nach Destiny und der Trailer sieht schon jetzt richtig gut aus

Marathon soll das neue Spiel der Macher von Destiny 2 werden. Jetzt hat Bungie einen Teaser veröffentlicht, der einige Ausschnitte aus dem Spiel zeigt und MeinMMO-Autor Christos findet, das sieht vielversprechend aus.

Was ist Marathon für ein Spiel? Marathon soll ein Exctraction-Shooter im Universum der gleichnamigen Marke werden. Das Spiel hat eine futuristische Erscheinung mit einem dystopischen Touch und einer Welt, in der jeder um das Überleben kämpft. Es soll mehrere Klassen sowie die Möglichkeit geben, die Waffen zu modifizieren, um den eigenen Spielstil zu perfektionieren – mehr ist vom Spiel aber noch nicht bekannt.

Man munkelte, Bungie würde einen großen Reveal für die Woche vom 7. – 13. April planen und obwohl das unwahrscheinlich wirkte, bestätigte nun ein Teaser der Entwickler das Vorhaben. Fans und interessierte Gamer werden bald mehr von Marathon sehen können, allem voran Gameplay. MeinMMO-Autor und langjähriger Destiny-Fan Christos hat sich den Trailer angeschaut und findet ihn gar nicht schlecht.

Habt ihr den Trailer verpasst, dann könnt ihr ihn hier nachholen:

Trailer demonstriert, wie gut Bungie Spiele entwickeln kann

In 10 Jahren Destiny-Spieler habe ich vieles gesehen und wurde auch des Öfteren enttäuscht, aber bei Marathon habe ich ein gutes Gefühl – auch wenn das Genre nischig ist.

Der Trailer zeigt mir, dass Bungie sein Talent für das Einfangen von Stimmungen nicht verloren hat. Die Welt zeigt sich farbenfroh, mysteriös, futuristisch und mit einer Prise Düsternis. Das Zusammenspiel der Szenen mit dem dazugehörigen Soundtrack hat bei mir Gänsehaut ausgelöst.

Ich merke: Bungie hat seiner Kreativität freien Lauf gelassen, etwas, das in Destiny 2 zuletzt fehlte. Als langjähriger Fan weiß ich jetzt, wohin diese Kreativität gewandert ist – und das überzeugt mich.

Die Spannung auf den Gameplay-Reveal steigt

Das wohl Wichtigste in dem Trailer ist das Ende und das nicht, weil er dort endet, sondern weil Bungie den Termin für einen Gameplay-Reveal zu Marathon angekündigt hat. Dieser soll am 12. April 2025 um 19:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Das ist recht ungewöhnlich, da die meisten Reveals von Bungie unter der Woche an einem Donnerstag stattfinden. Der Samstag könnte also strategisch dazu dienen, noch mehr Menschen zu erreichen, da viele am Wochenende nicht arbeiten.

Bis jetzt sahen wir leider noch nicht viel und vor allem Wichtiges wie Performance und Mechaniken vom Spiel, aber schon allein der Teaser hat mich überzeugen können, am Samstag einzuschalten. Wenn Bungie am Wochenende überzeugen kann, hat Marathon vielleicht eine Chance, in meine Bibliothek zu kommen, auch wenn sie gering ist.

Marathon weiterhin bei Destiny-Fans stark diskutiert

Warum wird Marathon so kontrovers diskutiert? Bungie ist derzeit bei vielen Fans nicht sonderlich beliebt und das hat viel mit Destiny 2 zu tun. Das Studio bewies, dass sie einen richtig starken Loot-Shooter bauen können und das zeigte sich auch am Erfolg.

In den vergangenen Jahren litt der Loot-Shooter aber unter Bugs und Content-Mangel. Eine immer wiederkehrende Kritik der Spieler ist das Recyceln alter Inhalte. Diese kritischen Stimmen übertragen sich auf Marathon und sind regelmäßig unter neuen Infos zum Spiel zu finden. Die härteste Kritik musste Bungie aber vor allem wegen der Entlassungswellen des Studios einstecken. Mehr dazu findet ihr hier: Destiny 2: Bungie verliert 450 Mitarbeiter, darunter die erfahrensten – Stellt alle Projekte ein, bis auf 2