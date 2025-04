Das verschollene Spiel der Macher von Destiny 2 zeigt neue Lebenszeichen, Bungie offenbart frische Details

Bungie arbeitet seit einiger Zeit an seinem neuen Spiel „Marathon“ doch viele Infos gab es noch nicht – bis jetzt. Es sieht so aus, als würden die Entwickler von Destiny 2 neue Details offenbaren und ein baldiger Reveal scheint immer realistischer.

Was ist Marathon? Marathon soll das neue, große Projekt von Bungie sein, mit dem sie abseits von Destiny 2 in den Gaming-Markt einsteigen wollen. Das Spiel soll ein Exctraction-Shooter sein – ihr spawnt in einer Mission, erfüllt eine Zielvorgabe und verschwindet dann mit dem Loot, denn ihr erbeutet habt oder geht dabei drauf und verliert alles.

Die Entwicklung war jedoch von vielen Problemen gezeichnet: Zuerst wurde der Game Director ausgewechselt und dann ging es von benutzerdefinierten Charakteren auf sogenannte „Klassen“ über. Bungie hüllt sich durchgehend im Mantel des Schweigens.

Wie das Spiel harmoniert oder Details zu den Klassen sind immer noch ein Mysterium, doch bald könnte sich das ändern. Plötzlich offenbarte Bungie und Sony neue Bilder zum Shooter und ein bekannter Insider meint sogar, ein großes Event würde bald stattfinden.

Sneak Peaks und Infos vom Insider deuten auf baldigen Reveal

Was ist bekannt geworden? Bungie und auch Sony haben auf X (ehemals Twitter) neue Hinweise bezüglich Marathon offenbart. Beide Accounts haben ihr Banner auf X mit einem neuen, grünen Bild abgeändert, passend zu Marathon. Zudem hat der offizielle Account von Marathon ein Video sowie ein neues Bild offenbart. In dem Bild sind drei Klassen zu sehen – eine von ihnen war schon bekannt (die linke).

So sieht das Bild der Klassen aus

Wer Destiny 2 gespielt hat, könnte denken es handle sich dabei um einen Warlock, Titan und Jäger. Bungie hat außerdem auch den Bungie Press Room erweitert, mit neuen Inhalten zu Marathon (via press.bungie.com).

Zudem hat der News-Account zu Marathon auf Twitter einige Waffen offenbart, die es womöglich in Marathon schaffen könnten – sie wurden mit dem UESC Terminal gefunden (via escapewillmakemegod.com). Wir können leider nicht verifizieren, ob es sich hierbei um eine wirkliche Waffenauswahl handelt oder sie nur in Form eines Aprilscherzes veröffentlicht wurden.

Folgende Waffen lassen sich aus der Darstellung entnehmen:

BRRT SMG

Bully SMG

CE Tactical Sidearm

Conquest LMG

Hardline PR

Longshot

M77 Assault Rifle

Magnum MC

Overrun AR

Repeater HPR

Twin Tap HPR

V00 ZEUS RG

V11 Punch

V22 Volt Thrower

V95 Lookout

WSTR Combat Shotgun

Was sagt der Insider? Beim Insider handle es sich um Jeff Grubb, einem bekannten Gesicht aus der Gaming-Industrie. Für Destiny-Fans ist er vor allem dafür bekannt, brisante Infos über die Entwicklungsprozesse von Bungie veröffentlicht zu haben – vor allem, als die Entwickler damals verschiedene Titel einstellen mussten.

Jetzt meldete sich Jeff erneut, jedoch für Marathon. In der letzten Episode seines Podcasts „Game Mess Decides“ (via youtube.com) meint der Insider, Bungie plane eventuell etwas Großes für die kommende Woche bezüglich Marathon. Wahrscheinlich könnte es sich hierbei endlich um den Reveal handeln, den Joe Ziegler, Game-Director von Marathon, angekündigt hatte.

Es bleibt abzuwarten, was Bungie tatsächlich geplant hat und ob sich die Infos des Insiders bewahrheiten. Wenn ihr euch mehr über Marathon informieren wollt, haben wir genau das richtige für euch: Bungie stellt nach einem Jahr Schweigen den neuen Shooter Marathon vor