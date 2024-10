Bungie stellt nach einem Jahr Schweigen den neuen Shooter Marathon vor

Bungie hat sich über ein Jahr lang in Schweigen gehüllt. Es gab keine neuen Infos oder Teaser zu dem Shooter, doch jetzt hat sich offiziell der Game Director, Joe Ziegler, gemeldet und offenbart, was ihr zum Extraction-Shooter wissen solltet.

Wer spricht hier? Joe Ziegler ist der Game Director von Marathon und arbeitet an dem Projekt seit Mitte 2023. Er löste den ehemaligen Chef von Marathon, Christopher Barrett ab. Seit dem kurzen Teaser im PlayStation-Showcase 2023 gab es jedoch keine neuen Infos bezüglich des Extraction-Shooters. Nur vereinzelte Leaks von Insidern, doch offizielle Stimmen von Bungie blieben aus – bis jetzt.

Joe Ziegler meldete sich überraschend mit einem Dev-Update auf YouTube. Der Entwickler beschreibt die derzeitige Lage des Shooters, geht auf einige Themen ein und liefert sogar einige Sneak Peaks zu den Helden aus dem Universum. Was ihr wissen müsst, fassen wir euch hier kurz zusammen.

Zwei Charaktere wurden vorgestellt

Was wurde im Video gesagt? Joe Ziegler hat sich vorgestellt und auf YouTube erklärt, worum es in dem Dev-Update geht und was ihr erwarten könnt:

Der Shooter spielt im Universum von Marathon, eine der ältesten IPs von Bungie

Es handelt sich dabei um einen harten Extraction-Shooter

Es wird mehrere Charaktere geben, die verschiedene Talente besitzen Codename „Thief“ und „Stealth“ wurden vorgestellt

Spieler werden viel Loot sammeln können, um ihren Charakter, auch Runner genannt, zu verbessern

Wird man in einer Runde besiegt, verliert man seinen ganzen Loot

Runner: Thief Runner: Stealth

Interessant ist vor allem die Art und Weise, wie Bungie an die Entwicklung rangeht. Joe Ziegler betont, dass viele Tests mit Spielern und Content Creator durchgeführt wurden, um das Spiel durch das Feedback aufzupolieren. Bislang fanden diese Tests in einem kleineren Umfang statt, doch 2025 möchte Bungie diese ausweiten, um mehr Feedback von den Spielern zu bekommen. Es ist gut möglich, dass eine offene Beta 2025 gestartet wird.

Zusätzlich offenbarte der Game Director noch, dass ihr Mitte 2025 mit weiteren Infos bezüglich des Extraction-Shooters rechnen könnt. Was das für Infos sind, ist noch nicht bekannt.

Was sagen Fans? Sie sehen dieses Update der Entwickler viel mehr als eine Erinnerung – als würde Bungie versuchen, erneut Bewusstsein für das Spiel zu schaffen. Vor allem das „Helden-System“ wird diskutiert, denn möchte anscheinend kaum jemand. Folgendes lässt sich auf YouTube vernehmen:

„Bitte macht die Charaktere nicht zu Helden. Ich bin erschöpft von Hero-Shootern.“ – ian_g

„Ich hoffe, dass die Runner den Androiden aus dem ersten Trailer ästhetisch ähnlicher sein werden, ich mag ihre Designs sehr.“ – Anto_inKai

„Es wäre gut, wenn es Runner-Plattformen wie ‘Thief’ gäbe, die einige einzigartige Fähigkeiten und Modelldesigns hätten, aber man sollte immer noch in der Lage sein, SEINEN Charakter als ‘Thief’ anzupassen, im Gegensatz zu 10 Kopien desselben spezifischen Thiefs, der in der Welt herumläuft.“ – zoloir5384

„Ich bin nicht besonders angetan von dem Hero-Shooter-Gefühl, das die Runner verbreiten. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, meinen eigenen Charakter aufzubauen und weiterzuentwickeln, anstatt einen vorgefertigten zu benutzen.“ – CybenX_yt

Was haltet ihr von Marathon? Seid ihr gespannt auf den Extraction-Shooter oder habt ihr kein Interesse daran? Lasst uns gerne eure Meinung dazu erfahren. Mehr zu Marathon und was Bungie da vorhat, findet ihr hier: Bungie arbeitet nach 10 Jahren an neuem Shooter, aber das Original könnt ihr jetzt kostenlos spielen