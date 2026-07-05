Streamer benahm sich auf Twitch so daneben, dass er aus dem E-Sport rausflog, meldet sich nach 1 Jahr mit persönlichem Erfolg zurück

Der Twitch-Streamer Joseph Mang0 Marquez hat sich vor einem Jahr betrunken daneben benommen. Mittlerweile hat er einen Meilenstein der Besserung erreicht.

Was ist das für ein persönlicher Erfolg? Der Streamer Mang0 hat auf Twitch fast 500.000 Follower und hat jetzt einen persönlichen Meilenstein erreicht: Seit einem Jahr hat er keinen Alkohol mehr getrunken. In einem Livestream (Highlight auf YouTube) berichtet er davon, wie dieses Jahr für ihn war.

In den ersten Monaten, meint Mang0, vermied er bewusst Situationen mit Alkohol und isolierte sich, um so der Versuchung zu entgehen. Das half ihm enorm und schließlich verspürte er immer weniger den Drang zu trinken, und das, obwohl Alkohol zuvor Teil seiner Normalität und vor allem seiner Persona gewesen war.

Falls ihr oder eine euch nahestehende Person ebenso mit einer Alkoholsucht zu kämpfen habt, dann könnt ihr unter drk.de oder auch auf kenn-dein-limit.de/alkoholberatung Hilfe in Anspruch nehmen.

Für Mang0 hat die Abstinenz von Alkohol viele positive Effekte. So nimmt er Aktivitäten besser wahr und lebt sich in verschiedenen Sportarten aus.

Ein Jahr lang nicht zu trinken, war für Mang0 ein wichtiges Ziel, das er nun erreicht hat. Dafür richtete er sich einen Counter in seinem Stream ein, um die Tage zu zählen. Trotzdem lässt er die Frage offen, ob er jemals wieder trinken wird. Das möchte er privat entscheiden, sagt er.

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Was hat Mang0 vor einem Jahr gemacht? Vor einem Jahr kam es während eines Mario-Kart-World-Events, veranstaltet von dem Streamer Ludwig Ahgren zu unangenehmen Zwischenfällen mit Mang0. Das Event hieß Beerio Kart und es ging darum, Mario Kart zu spielen und dabei Bier zu trinken.

Mang0 schien jedoch nicht mit dem Alkohol umgehen zu können und war schließlich so betrunken, dass er die anwesenden Streamerinnen sexuell belästigte. Außerdem fasste er die Haare der Streamerin ExtraEmily ständig an.

Der Vorfall zog einige Konsequenzen nach sich. Mang0 wurde aus der E-Sport-Organisation Cloud9, für die er bis dato gespielt hatte, rausgeworfen. Zudem kündigte der Veranstalter des Events – der Streamer Ludwig Ahgren – an, dass er zukünftig Mang0 nicht mehr zu seinen Events einladen würde.

Diese Konsequenzen und das Reflektieren über sein Verhalten schienen Mang0 angetrieben zu haben, sich zu bessern und keinen Alkohol mehr zu trinken. Eine Entscheidung, die nicht nur für sein Umfeld positiv ist, sondern auch für ihn selbst.

Was sagt ihr zu der Entwicklung von Mang0? Schreibt es uns in die Kommentare.

Auch andere Twitch-Streamer wissen sich häufig nicht im Stream und vor der Kamera zu benehmen. So auch ExtraEmily, die schon häufig mit rücksichtslosem Fahren auffiel, weil sie ihre Autofahrten mit ihren Zuschauern live auf Twitch teilte: 28-Jährige rammt fast ein Auto, weil sie beim Fahren unbedingt streamen muss – Twitch schenkt ihr einen freien Tag