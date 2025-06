Weil er zu viel Alkohol trinkt und Frauen belästigt, wird ein Twitch-Streamer aus seiner Organisation geworfen

Der Twitch-Streamer und E-Sportler Joseph „mang0“ Marquez benahm sich während eines Events des Streamers Ludwig Ahgren so daneben, dass seine E-Sport-Organisation ihn herauswarf. Auch Ludwig zog entsprechende Konsequenzen und will ihn nicht mehr auf zukünftige Events einladen.

Um wen geht es? mang0, mit bürgerlichem Namen Joseph Manuel Marquez, ist ein Twitch-Streamer und gleichzeitiger E-Sportler in dem Spiel Super Smash Bros. Melee. Er hat bereits an einigen großen Wettkämpfen, wie beispielsweise The Big House teilgenommen, und steht bei der E-Sport-Organisation Cloud9 unter Vertrag.

Sein Twitch-Kanal hat über 500.000 Follower und im letzten Jahr konnte er durchschnittlich 690 Zuschauer mit seinem Gameplay zu Super Smash Bros. Melee, Rivals of Ather II oder Marvel Rivals begeistern (Quelle: SullyGnome).

Organisation und Streamer-Kollege distanzieren sich von mang0

Was war das für ein Vorfall? Das Event Beerio Kart, das von Streamer Ludwig Ahgren veranstaltet wurde, lud verschiedene Streamer ein, um Mario Kart World zu spielen und dabei Bier zu trinken. mang0 fing nach einer gewissen Zeit an, einige der anwesenden Streamerinnen sexuell zu belästigen.

So führte er neben ihren Köpfen obszöne Gesten aus und drückte ein Kissen immer wieder auf seinen Schritt. Zudem ließ er nicht davon ab, die Haare von der Streamerin Emily „ExtraEmily“ Zhang ständig anzufassen. Während der ganzen Zeit war er nur mit einer kurzen Hose bedeckt und ansonsten nackt.

E-Sport-Organisation wirft mang0 raus: Der Vorfall im Livestream hatte Konsequenzen. So kündigte die E-Sport-Organisation Cloud9, für die mang0 spielt, auf X an, den Vertrag mit ihm zu kündigen. Sie schreiben weiter, dass das gezeigte Verhalten von mang0 komplett unakzeptabel sei und sie eine „Null-Toleranz-Haltung“ dazu haben.

Was sagt Streamer-Kollege Ludwig zu dem Vorfall? Da das Event von Streamer Ludwig Ahgren organisiert und veranstaltet wurde, fragten natürlich auch viele aus der Community ihn nach seiner Meinung zu dem Ganzen. Er verkündete, dass mang0 ab sofort nicht mehr zu seinen Veranstaltungen eingeladen wird.

Auch schon während des Streams, als mang0 Frauen belästigte, ging Ludwig dagegen vor. Er versuchte beispielsweise in einer Szene aktiv, mang0 von Emily wegzuschieben und das Ganze so gut es ging zu überspielen.

Des Weiteren schien auch eine persönliche Note bei dem Vorfall für Ludwig mitzuspielen: Sein eigener Vater starb an einer Alkoholsucht mit nur 44 Jahren. Ludwig meint, der „Tiefpunkt“ seines Vaters war sein eigener Tod und dass er hofft, dass mang0s Tiefpunkt genau diese Situation jetzt sei, sodass er sich in Zukunft bessern könne (Quelle: YouTube).

Was sagt mang0 selbst dazu? mang0 selbst meldete sich ebenfalls auf X in mehreren Postings zu Wort. Er entschuldigte sich bei allen Beteiligten, die er mit seinem Verhalten belästigt habe und versicherte, dass er sich schon bei ihnen persönlich entschuldigt habe. Auch bat er seine Familie und vor allem seinen Sohn um Vergebung.

mang0 habe eingesehen, dass er ein Alkoholproblem hat, wolle sich in Zukunft bessern und würde erst einmal einen Schritt von Social Media und Streaming generell zurück machen.

Falls ihr oder jemand in eurem Umfeld ebenfalls mit einem Alkohol- oder anderem Suchtproblem zu kämpfen habt, findet ihr unter kenn-dein-limit.de und bundesdrogenbeauftragter.de Hilfe und Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Verhalten von mang0 in Zukunft entwickeln wird. Tatsächlich scheint es ziemlich verbreitet zu sein, während des Zockens zu trinken, zumindest in Europa.