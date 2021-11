Nach 7 Jahren konntet ihr endlich das MMORPG Lost Ark spielen – Wie fandet ihr’s?

In der vergangenen Woche hat das MMORPG Lost Ark einen Beta-Test durchgeführt, an dem zufällige Bewerber sowie Founder teilnehmen konnten. Wie hat er euch gefallen?

Am 4. November startete Lost Ark seine Closed Beta, mit der viele interessierte Spieler das MMORPG zum ersten Mal seit der Ankündigung ausprobieren konnten. Die Keys zur Beta gab es entweder zufällig über die Teilnahmeanmeldung, durch Drops auf Twitch, durch Verlosungen oder, wenn man ganz besonders auf das MMORPG gespannt war, über die Founderpacks.

Einen Alpha-Test gab es zwar auch schon, aber er war nur kurz und die Teilnehmerzahl war stark eingeschränkt. Nun konnte aber eine große Menge an Fans das Spiel über eine Woche hinweg ausgiebig testen, viele davon zum ersten Mal.

Das konnte man testen: Die Inhalte der Beta waren zahlreich und breitflächig verteilt:

Die komplette Kampagne von Lost Ark bis hin zu Level 50

Alle in der EU-Version verfügbaren Klassen

Mit dem Power-Pass konntet ihr auch schnell ins Endgame von Lost Ark kommen und die Inhalte selbst ausprobieren

Das Sammeln von Ressourcen und Leveln von Life-Skills

Das umfangreiche Segeln und weitere Inhalte des MMORPGs

Es gab in der Woche also jede Menge zu tun und so mancher Fan versenkte mehrere Dutzend Spielstunden in den Beta-Test.

Zudem gab es einige Änderungen im Vergleich zu dem Alpha-Test. So haben nun alle Klassen denselben Prolog, den sie durchspielen müssen, um mit den Gameplay-Mechaniken des MMORPGs vertraut zu werden. Ursprünglich hatte jede Basis-Klasse eine eigene Vorgeschichte. Die wurden nun zusammengelegt zu einem einzigen Prolog.

Was war euer Eindruck von dem Test?

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Stimme in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Jeder von euch kann genau ein Mal wählen und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Dann lasst hören: Was sind eure Eindrücke aus dem Beta-Test? War es euer erstes Mal in Lost Ark oder habt ihr es schon vorher angespielt (zum Beispiel auf russischen Servern)? Wie fandet ihr die Änderungen in der europäischen Version? Welche Klassen habt ihr ausprobiert? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wann erscheint Lost Ark? Ein genaues Release-Datum gibt es aktuell noch nicht. Nach der Verschiebung vom Herbst 2021 auf das erste Quartal 2022, hat Amazon sich noch nicht zu einem Termin geäußert.

MMORPG Lost Ark kommt nach Europa – Alles zum EU-Release