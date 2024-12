LoL: Weltmeister Faker erklärt, in welchem Jahr er am besten spielte – Es war nicht das, in dem er den Titel holte

Der bekannteste Spieler in League of Legends ist wohl Faker. 2024 schaffte er es zum fünften Mal, Weltmeister zu werden. In einem aktuellen Interview sprach der Südkoreaner über das vergangene Jahr, seine Leistung und in welchem Jahr er eigentlich am besten gespielt hat.

Wer ist Faker? Lee Sang-hyeok alias Faker ist der legendärste Profi-Spieler in League of Legends. Aktuell hält er auch den Rekord für die meisten Weltmeistertitel. 2024 konnte er sich den 5. Titel schnappen. Auch hier zeigte er, was er trotz seines vergleichsweise hohen Alters im E-Sport alles drauf hat.

In einem aktuellen Interview sprachen er und sein Team über das Jahr 2024 und auch über vergangene Erfolge. Dabei erklärt Faker auch, in welchem Jahr seine Leistung am besten war. Ironischerweise ist es das Jahr, in dem er keinen Titel gewonnen hat.

2024 war nicht seine Glanzleistung

Was sagt T1 zu dem Thema? In einem koreanischen Interview (via kukinews.com) sprachen Faker und sein Team über das vergangene Jahr und ihre Leistungen innerhalb ihrer Karriere. Auf die Frage nach Fakers Lieblingsmoment des Jahres antwortet er mit dem letzten Match der Worlds 2024.

Seine Performance 2024 kritisiert er aber. Er sagt, es wäre viel Glück dabei gewesen und dass er mit seiner Performance nicht vollständig zufrieden sei. Das gesamte Team wird gefragt, welches das befriedigendste Jahr ihrer Karriere war. Zeus ist beim Interview nicht dabei gewesen, er wird 2025 auch nicht mehr für T1 spielen.

Gumayusi, Faker und Oner nennen 2022. Die Performance sei in diesem Jahr am besten gewesen, auch wenn man nicht Weltmeister wurde. Keria ist der Einzige, der 2023 nennt. Er sagt dazu, dass ihre Stärken in diesem Jahr am besten zur Geltung kamen.

Das Überraschende an der Antwort 2022 ist, dass man dort in einem knappen Finale gegen den koreanischen Rivalen DRX verloren hat. In einem Best of 5 verlor T1 damals 3:2.

Was wird noch in dem Interview erzählt? An einer Stelle im Interview merkt man, wie hoch die Wertschätzung der Spieler gegenüber Faker ist. An einer Stelle wird der Jungler Oner gefragt, wie er Burn-out überwunden hat. Er spricht daraufhin lobend über Faker:

Wir haben 2 Jahre in Folge die Weltmeisterschaft gewonnen, und ich wurde 3 Jahre in Folge zum Jungler des Jahres gewählt. Aber wenn ich neben mich schaue, sehe ich jemanden mit unglaublichen Rekorden und Erfolgen. Man darf nicht zu stolz sein, wenn man Faker neben sich hat, und man kann viel von ihm lernen. Auch wenn ich schon viel erreicht habe, gibt es nächstes Jahr noch viel mehr zu erreichen. Oner über Faker (via kukinews.com)

Faker, Oner, Gumayusi und Keria spielen auch 2025 wieder zusammen in einem Team. Seit 2020 spielen sie als Team zusammen. Das ist im E-Sport-Bereich ziemlich ungewöhnlich. Durch den Abgang von Zeus müssen sie 2025 aber mit einem neuen Toplaner starten: LoL: T1 holt sich bekannten Profi, um ihren Toplaner zu ersetzen – Wer ist Doran?