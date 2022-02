LoL: Fans lieben schon jetzt den neuen Champ: „Tritt auf mich, bitte“

Riot Games hat bei League of Legends eine neue Heldin vorgestellt, die 159. in LoL. Bei der düsteren Supporterin Renata Glasc dreht sich alles um Geld und Manipulation. Einige Fans loben bereits: Das sei das beste Champion-Konzept, das League of Legends je hatte.

Was ist die Idee der neuen Heldin?

Riot Games sagte bei den neuen Champs für 2022, man hätte sich die Riege der Enchanter in LoL angeschaut: Das sind Supporter, die ihre Partner auf der Botlane unterstützen und buffen. Die bisherigen Enchanter seien alle bunte und fröhliche Geschöpfe – denen wollte man etwas „Dunkles und Düsteres“ entgegensetzen: Einen Supporter, der heimlich seinen ADC dafür verachtet, dass der allen Ruhm einstreicht.

Heraus kam Renata Glasc, die Chem-Baronin. Die Eltern der Unternehmerin waren selbstlose Alchemisten und Wohltäter, was der jungen Renata schon immer gegen den Strich ging, strebte sie doch nach Macht und Reichtum. Ihre Eltern wurden schließlich von Geschäftsrivalen getötet; Renata verlor bei dem Anschlag einen Arm, seitdem gibt es für Renata nichts Schlimmeres als Schwäche und Armut. Sie wird als gierige und listige Unternehmerin beschrieben, die langfristige Pläne schmiedet, um ihre Ziele zu erreichen. Dabei strahlt sie eine selbstbewusste Arroganz aus, nach dem Motto “Aus dem Weg, Geringverdiener”

Zu ihrer manipulativen Ader passen auch ihre Fähigkeiten. Ihr „R“, feindliche Übernahme, sorgt etwa dafür, dass sich Gegner gegenseitig bekämpfen.

Fans lieben es, dass man Muskeln und Falten bei Renata Glasc sehen kann

Was gefällt den Leuten an der neuen Heldin? Tatsächlich werden die Fähigkeiten von Renata Glasc durchaus kontrovers diskutiert. Vor allem ihre Fähigkeit „W“ wird kritisch gesehen, umfasst sie doch eine Wiederbelebung und damit haben viele in LoL ein Problem.

Aber praktisch von allen wird das Champion-Konzept hinter Renata Glasc hochgelobt:

Die Heldin wird vor allem als dringend notwendige Abwechslung gesehen. Denn in LoL wimmelt es von schlanken, jungen Frauen – Renata Glasc ist hingegen älter, breitschultrig und muskulös. Fans lieben es, dass man ihre Fältchen und Muskeln sieht. Ein Nutzer sagt, das sei das beste Champion-Konzept, das Riot Games je zu LoL brachte.

Sie wird als „dominante weibliche Figur“ angesehen und mit Spitznamen wie „Mami“ betraut.

Man fantasiert schon von einer „Girlpower“-Botlane aus Renata Glasc und Samira.

Auch die Macht-Phantasie, Gegner zu manipulieren und sie aufeinanderzuhetzen, kommt offenbar gut an. Seltsamerweise scheint vielen sogar die Idee zu gefallen, von Reanta Glasc manipuliert zu werden, die eigenen Mitspieler auszuschalten.

Die Vorfreude auf die neue Heldin äußert sich auf reddit in einem Post mit der Überschrift „Tritt auf mich, bitte“.

“Tritt auf mich, bitte” ist eine Formulierung, die sich auf asiatische Mangas bezieht. Dort gibt es die Trope, dass aggressive große Frauen auf unterwürfe Männer treten, die sich vor auf den Boden hinwerfen.

Offenbar ist das ein Helden-Typus, der in LoL noch gefehlt hat.

Viel Lob erhält auch die Vertonung von Renata Glasc, in ihren Voice-Lines wird ihre komplexe Vergangenheit, ihre Beziehung zum Tod ihrer Eltern und ihre durch und durch kapitalistische und manipulative Ader deutlich.

Da sind einige sehr zynische und bösartige Schätze dabei, gerade wenn man die Interaktion mit anderen Figuren aus ihrer Stadt Zhaun anhört. So sagt sie etwa Viktor, er habe wohl vergessen, welches Geld ihn zu dem gemacht habe, was er sei.

Beim MMORPG Final Fantasy XIV gab es auch mal eine Schurkin, die solche “Tritt bitte auf mich”-Reaktionen auslöste und das sogar vom Chef des Spiels, dem Mastermind Naoki Yoshida:

