LoL: So funktioniert das neue Event „Star Guardian“ und diese Skins gibt es

Was gibt es sonst kostenlos? Über die Sternenwächter-Kapseln 2020 – ein Inhalt aus den Hextech-Truhen – könnt ihr wie gewohnt 3 zufällige Skin-Splitter erhalten. Neu ist dabei jedoch, dass ihr mit einer Chance von 4% an eine Interstellar-Wundertüte kommt.

Die Missionen müsst ihr vor allem in der Kluft der Beschwörer oder im ARAM abschließen. Nur die 10 Spiele pro Mission funktionieren auch in Teamfight Tactics.

Außerdem gibt es in diesem Zeitfenster neue Star Guardian Skins, die ihr euch für Riot Points kaufen könnt, darunter ein Prestige-Skin für Soraka, der in diesem Video auf YouTube vorgestellt wird:

In League of Legends läuft gerade das „Star Guardian“-Event. Dabei könnt ihr spezielle Missionen abschließen und besondere Skins kaufen. Wir von MeinMMO verraten euch alles, was ihr zu dem Event wissen müsst.

