LoL: Der beste deutsche Midlaner wird US-Meister, fliegt aus dem Kader – Wird Ersatzspieler im völlig falschen Team

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das harte Erwachen kam aber nach den Worlds: Abbedagge wurde plötzlich bei 100 Thieves durch den deutlich älteren Bjergsen ersetzt und war mit einem Mal vereinslos. Er wurde ein „McDonalds“-Spieler, wie er selbst sagt. Also jemand, der sich sein Geld bei McDonalds an der Kasse verdient.

Was ging dann schief ? Bei Abbedagge an sich nichts: Der spielte auch 2022 eine gute Saison, war statistisch, nach dem Wert „KDA“, der zweitbeste Midlaner der USA im Sommer, nur Bjergsen war besser.

Der 23-jährige Midlaner Felix „Abbedagge“ Braun hat in League of Legends keine guten Monate hinter sich: Erst holte er sich Covid, dann flog er bei der LoL-WM 2022 mit seinem Team 100 Thieves glanzlos raus. Letztlich ersetzte ihn sein Team durch den 3 Jahre älteren Dänen Bjergsen. Jetzt kehrt der ehemalige Schalker nach Europa zurück, aber nur auf die Ersatzbank bei einem Team im Mittelfeld der LEC. Das Problem: Dort spielt ausgerechnet der Frühlings-MVP der LEC in der Midlane.

