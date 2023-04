Für gerade einmal 2.280 € könnt ihr jetzt endlich so aussehen wie Steve aus Minecraft

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Was kostet der Spaß? Die gesamte Kollektion fällt mit einem passend binären Preis von 11.110 € nicht gerade günstig aus. Den Look von Minecraft-Steve könnt ihr aber schon für vergleichsweise günstige 2.280 € erstehen.

Was ist das für eine Kollektion? Das spanische Modeunternehmen Loewe hat mit seiner “Pixel”-Kollektion einen besonderen Leckerbissen für modebewusste Retro-Gamer und Minecraft-Fans herausgebracht. Damit soll die “digitale Welt dekontextualisiert” werden (via hypebeast ).

Trotz dieser Möglichkeiten lieben einige Gamer die gute alte Pixel-Grafik, die auch heute noch in vielen Indie-Spielen zum Einsatz kommt. Solche Games sind oft vergleichsweise günstig, was auch gut ist. Denn das so gesparte Geld können Fans jetzt in die neue Kollektion der spanischen Edelmarke Loewe investieren.

Für die einen ist Pixel-Optik in Spielen ein sofortiges Ausschluss-Kriterium, andere können gar nicht genug von dem nostalgischen Look bekommen. Eine neue Kollektion lässt besonders treue Fans den Pixel-Look endlich auch im echten Leben tragen – vorausgesetzt, sie haben das nötige Kleingeld.

