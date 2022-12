Eines der besten Indie-Games auf Steam mit 97 % positiven Reviews gibts für die Hälfte – Bietet Koop und viel Schmerz

Auf der Spieleplattform Steam läuft noch bis zum 05. Januar der Winter Sale 2022 und bietet tonnenweise reduzierte Spiele. Mit dabei ist auch der Indie-Kracher The Binding of Isaac. Ein düsteres Abenteuer mit Top-Bewertungen, das euch auch einen lokalen Koop-Modus bietet. MeinMMO stellt euch die Perle kurz vor.

Schwere Spiele sind gerade schwer in Mode, wenn ihr mir den miesen Wortwitz erlaubt. Spätestens der weltweite Erfolg des Action-Adventures Elden Ring Anfang 2022 hat das bewiesen.

Auch im Shooter-Genre lässt sich der Trend seit Jahren beobachten – in einem Battle Royale kann jede noch so kleine Fehlentscheidung viele Spielminuten zunichtemachen, in Extraction-Shootern verliert ihr euer ganzes Zeug, das ihr vielleicht über Stunden gesammelt habt.

Das Indie-Spiel The Binding of Isaac ist bereits von Anfang an dabei und begeistert Spieler seit mehr als 10 Jahren mit einem hohen Schwierigkeitsgrad und viel Abwechslung.

Aktuell bekommt ihr die Steam-Version The Binding of Isaac: Rebirth (2014) mit 50 % Nachlass im Winter Sale. Für wen sich das beliebte Spiel lohnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

2021 bekam The Binding of Isaac sein letztes DLC „Repentance“. Schaut euch den Trailer an, um einen Eindruck vom Setting und dem Gameplay vom Spiel zu bekommen:

The Binding of Isaac: Twin-Stick-Shooter trifft Rogue-lite

Worum gehts? The Binding of Isaac: Rebirth ist ein Twin-Stick-Shooter mit vielen Rogue-lite Elementen. Anfangs steuert ihr Isaac, der in einer düsteren Pixel-Welt gegen fiese Dämonen kämpft. Als Waffen habt ihr erstmal nur eure Tränen zur Verfügung.

Jedes Level wird beim Spielstart zufällig generiert. Räume werden anders angeordnet, Gegner werden ausgewechselt, ihr findet andere Schätze. Am Ende eines jeden Levels wartet einer der vielen Bosse auf euch.

Je tiefer ihr in die Welt eintaucht, desto mehr Fähigkeiten sammelt ihr im Laufe eines Durchganges. Jedes Item macht euch mächtiger, eure Tränen werden giftig, verursachen mehr Schaden oder bekommen irre Effekte, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt.

Ist eure Lebensenergie aufgebraucht, müsst ihr ganz von vorn starten.

Ziel ist es, alle Level zu überstehen und eines der vielen verfügbaren Enden freizuspielen. Bestimmte Aktionen im Spiel oder das Freischalten von neuen Enden schaltet wiederum neuen Content frei – mehr Items, neue Level, finstere Bosse oder auch Spielfiguren mit anderen Start-Vorteilen.

Ich bin vernarrt in Games, die ich nur verlieren kann

Abwechslungsreich & herausfordernd – Auch im Koop

Wie spielt sich das? Wie üblich für Spiele im Rogue-lite-Genre ist besonders der Anfang hart und gemein. Es sind nur wenige starke Items im Pool, ihr habt die Steuerung noch nicht verinnerlicht und kennt das Verhalten der Gegner nicht.

Doch mit jedem Durchlauf wird es etwas besser.

Das flüssige Spielgefühl, der belohnende Schwierigkeitsgrad und die große Abwechslung der einzelnen Durchläufe führt zu einer spannenden Motivations-Spirale, die euch immer und immer wieder auf den „Spiel starten“-Knopf drücken lässt.

Für Couch-Freunde ist ebenfalls Platz im Spiel. Ein zweiter Spieler kann einen kleinen Kumpel übernehmen, der Isaac ein wenig helfen kann. Das kann jede Runde ein anderer Begleiter sein, mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Mit dem DLC „Repentance“ können sogar 4 Spieler gleichzeitig einen vollwertigen Charakter steuern.

Top 25 der besten Koop-Spiele 2022 für PC, PS5, Xbox und Switch

Niedlich und doch unangenehm

Für wen ist das was? Grundsätzlich kann man The Binding of Isaac jedem Spieler empfehlen, der gern mal eine kleine, kurzweilige Runde in einem Spiel dreht. Die Runden können schon mal eine Stunde dauern, wenn ihr komplett bis zum Schluss durchkommt. Aber nicht länger.

Seid ihr zudem immer auf der Suche nach einer Herausforderung und steht darauf, dass sich ein Spiel erst nach und nach entfaltet, dann schlagt hier ebenfalls zu. Die Entwickler geben an, dass man 500 Spielstunden versenken kann.

Die Grafik und der Design-Stil von The Binding of Isaac könnte euch jedoch abschrecken. Es handelt sich um eher simple Comic-Grafik und viele Gegner und Bosse sind … etwas unappetitlich.

Wie kommt das Spiel an? The Binding of Isaac ist bereits sehr bekannt und beliebt. Entsprechend sehen die Bewertungen auf Steam aus. Zum Zeitpunkt des Artikels wurde das Spiel 198.854 Mal bewertet – 97 % der Reviews sind positiv.

Wir verzichten an der Stelle auf einen konkreten Kommentar zum Spiel, sondern zeigen euch einfach nur die Spielstunden einiger Spieler, die in letzter Zeit Rezensionen verfasst haben:

LyokoBlight: 822,9 Stunden

Pucho Loco: 1.182,8 Stunden

clutterArranger: 1.108,9 Stunden

Jimbo Schreiner: 2.852,4 Stunden

P.Boi: 1.169,7 Stunden

Gefällt euch das Spiel, bekommt ihr es im Winter Sale auf Steam derzeit für 7,49 € (50 % im Sale). Auch die DLCs sind um die Hälfte billiger. Das Spiel gibts auch auf PlayStation, Xbox und der Switch.

Wollt ihr eure Spielerfahrung noch verbessern, findet ihr hier ein paar starke Mods: 10 geniale Mods für The Binding of Isaac: Repentance, die ihr ausprobieren solltet