10 geniale Mods für The Binding of Isaac: Repentance, die ihr ausprobieren solltet

Die letzte Erweiterung Repentance von The Binding of Isaac hat einige Neuerungen für den Spieler gebracht. Wir von MeinMMO möchten euch heute 10 Mods vorstellen, die das Spielerlebnis noch weiter verbessern können.

Wie könnt ihr die Mods installieren? Alle Mods könnt ihr einfach über den Workshop auf Steam bekommen. Ihr müsst euch dafür nur in euren Steam-Account einloggen und könnt daraufhin auf den „abonnieren“-Button bei der jeweiligen Mod klicken. Das Spiel registriert die Mod daraufhin von selbst und installiert sie euch.

Wo findet ihr die Mods im Spiel? In The Binding of Isaac findet ihr im Hauptmenü den Unterpunkt „Mods“. Dort könnt ihr alle aktiven Mods aufgelistet sehen und sie wahlweise auch jederzeit aktivieren oder deaktivieren.

Boss Rush Wave Counter

Link zur Mod: via Steam.

Was kann die Mod? Ihr bekommt im Boss-Rush angezeigt, wie viele Wellen von Bossen noch auf euch warten und bei welcher Welle ihr aktuell seid. Normalerweise fehlt so eine Anzeige und man fragt sich als Spieler ständig „wie viele Bosse kommen da noch?“ oder muss im Kopf mitzählen.

Always Open

Link zu den Mods und was sie können:

1. Mod: Das Portal zur Void, nach Mom, Mom’s Heart/It lives, Isaac/Satan, ???/The Lamb, Mega Satan oder Hush, ist immer geöffnet – via Steam.

2. Mod: Öffnet das Tor zu Hush, nach It Lives, immer – via Steam.

3. Mod: Der Zugang zum Boss-Rush, nach Mom, ist immer geöffnet – via Steam.

4. Mod: Garantierte Schlüsselteile für Mega Satan – via Steam.

Was bedeutet das? Normalerweise müsst ihr folgende Dinge für die Portale und das Öffnen der Türen tun:

Void: Besitzt nur eine maximale Chance von 50 % aufzutauchen. Wenn ihr es allerdings schafft Hush zu besiegen, erscheint das Portal zur Void zu 100 %.

Hush: Zu Hush kommt ihr nur, wenn ihr Mom’s Heart oder It Lives innerhalb von 30 Minuten bezwingt.

Boss-Rush: Der Zugang zum Boss-Rush öffnet sich nur, wenn ihr Mom in 20 Minuten besiegt. Betretet ihr in Repentance das Mausoleum oder Gehenna, habt ihr 25 Minuten Zeit.

Mega Satan: Die Tür zu Mega Satan in der Chest oder im Dark Room könnt ihr nur öffnen, wenn ihr 2 Schlüsselteile sammelt. Die könnt ihr nur bekommen, wenn sich Angel-Räume nach Bossen auftun und ihr eine Bombe hinter der sich darin befindlichen Engelsstatue platziert. Danach startet ein Kampf gegen einen Engel und ihr bekommt 1 Schlüsselteil. Nach 2 gewonnenen Kämpfen über zwei solcher Engel habt ihr also beide Teile zusammen und könnt das Tor öffnen.

Die 4 Mods deaktivieren die Herausforderungen, den Zeitdruck oder die Chancen der Portale und erscheinen während des Spielens immer.

Visible Lost Health

Link zur Mod: via Steam.

Was kann die Mod? Normalerweise wird euch beim Charakter „The Lost“ nicht angezeigt, wie viele Herzen ihr besitzt. Die Mod zeigt euch sogar zusätzlich an, wenn ihr multiple Schilde für The Lost besitzt.

External Item (& Room) Descriptions

Link zur Mod: via Steam.

Was kann die Mod? Die Mod zeigt euch oben links im Bild eine Beschreibung und Auswirkungen der Items und Räume an. Bei den Items sind Beschreibungen folgender Dinge enthalten:

Normale Items sowie Spacebar-Items

Trinkets

Karten

Runen

Alle Pillenarten

Mögliche Verwandlungen

Wenn euch die Beschreibungen während des Spielens stören, könnt ihr sie mithilfe von F2 einfach aus- und wieder einblenden.

Planetarium Chance

Link zur Mod: via Steam.

Was kann die Mod? Den Raumtypen Planetarium könnt ihr seit Repentance freischalten. Wenn ihr das getan habt, zeigt euch das Spiel normalerweise nicht die Wahrscheinlichkeit an, mit der der Raum auftauchen kann. Die Mod ändert das und fügt ein kleines Symbol samt %-Chance in euren Hud ein.

Better Character Menu

Link zur Mod: via Steam.

Was kann die Mod? Wenn ihr im Charakter-Auswahlmenü seid, werden die spielbaren Figuren normalerweise simpel und ohne Farbe dargestellt. Zusätzlich dazu werden die gehaltenen Items nur beschrieben. Die Mod haucht Farbe in die Charaktere und zeigt euch das gehaltene Item als Icon an.

Old Wardrobe

Link zur Mod: via Steam.

Was kann die Mod? Die Mod ist einzig für kosmetische Absichten gedacht und spawnt euch auf jeder Ebene einen Kleiderschrank in den ersten Raum.

Da die meisten Items das Aussehen des Charakters ändern, gibt es sicherlich Item-Kombinationen, die ihr lieber zusammen seht als andere. Die Ingame-Zeit wird während des Umziehens angehalten, ihr könnt euch dabei also Zeit lassen.

Kanntet ihr die Mods bereits oder konnten wir euch einige Neuheiten zeigen? Kennt ihr noch weitere Mods, die ihr empfehlen könnt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.