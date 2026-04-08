One Piece kündigt eine neue Serie mit Lego an, versetzte mir einen kurzen Schrecken, der sich zum Glück legte

Neben den vielen Projekten zu One Piece, die gerade im Umlauf sind, wird es eine neue Serie geben. Als Hardcore-Fan überraschte die Ankündigung MeinMMO-Redakteurin Jasmin, aber schlussendlich zum Glück im positiven Sinne.

In der MeinMMO-Redaktion bin ich wohl der größte Fan von One Piece. Immerhin habe ich sogar auf der Teamseite in meinem Profil stehen, dass ich davon heimlich träume, eine Strohhutpiratin zu werden. Dementsprechend lese und schaue ich mir so ziemlich alles an, was zu dem Piratenabenteuer erscheint.

Umso aufgeregter war ich, als gestern 3 neue Ankündigungen zu One Piece im Stundentakt erfolgten. Zum einen wurde das Releasejahr für die 3. Staffel der Live-Action-Adaption bekanntgegeben. Zum anderen gab es neue Charakterbilder zu den Strohhüten aus dem Remake The One Piece zu sehen.

Als letzte Ankündigung gab es dann ein neues Special rund um Lego und One Piece. Im vergangenen Jahr erschienen nämlich mehrere Sets zu LEGO, die bekannte Orte wie das Restaurant Baratié aus der Live-Action-Adaption abbilden.

Der Trailer begann mit einer Kamerafahrt über das Meer und durch eine Schifffahrt hindurch. Doch schon da bildeten sich bei mir die ersten Schweißperlen, denn ich hatte als Hardcore-Fan die Befürchtung, dass ich das Special nicht schauen werde, wenn es eine bestimmte Sache macht.

Video starten One Piece bekommt eine LEGO-Variante aus der Sicht von Lysop Autoplay

One Piece erzählt wieder dieselbe Geschichte

Momentan haben Fans sehr viele Möglichkeiten, die Geschichte von One Piece komplett von vorne zu erleben, und es kommt sogar noch eine hinzu:

Es ist möglich, die originale Geschichte von Eiichiro Oda als Manga zu lesen.

Wer lieber bewegte Bilder mag, kann sich zusätzlich noch den originalen Anime anschauen.

Erst vor Kurzem wurde die deutsche Synchronisation von One Piece von vorne gestartet. Hier gibt es andere Namen für die Hauptcharaktere und weitere, kleine Änderungen.

Die Live-Action-Adaption von One Piece erzählt die Geschichte von Ruffy und seinen Freunden erneut von vorne, nur mit echten Schauspielern.

Das Remake zu The One Piece will die Abenteuer der Piraten ebenfalls komplett vom Start aus erzählen.

Und leider hat sich meine Befürchtung bewahrheitet, denn auch die Lego-Serie soll die Abenteuer der Strohhutpiraten erneut von vorne erzählen. Normalerweise hätte ich gesagt, dass ich mir nicht noch eine Serie anschauen werde, die schon wieder von denselben Handlungen der Piraten erzählt, so sehr ich sie auch mag.

Doch es gibt 2 Details, die das Special für mich retten, damit ich es doch noch schauen werde.

Zunächst einmal freut es mich, dass die Abenteuer aus der Sicht von Lysop erzählt werden. Der Strohhutpirat ist in One Piece gerade zu Beginn als Lügner bekannt und dass er seine Taten größer ausschmückt als nötig. Zusammen mit dem Lego-Stil kann ich mir vorstellen, dass es hier zu lustigen Situationen kommen wird.

Zum anderen handelt es sich dabei nur um ein zweiteiliges Special und keine vollwertige Serie. Die Erlebnisse werden nur bis zum Aufeinandertreffen mit Chopper erzählt, also bis Drum Island.

Hätte es eine vollwertige Serie gegeben, wäre mir das ein so großer Zeitaufwand gewesen. Aber so kann man sich das kleine Special mal gönnen. Das zweiteilige Special soll am 29. September 2026 exklusiv auf Netflix erscheinen.

Was haltet ihr von der Lego-Serie? Werdet ihr sie schauen oder interessiert sie euch nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare! Wusstet ihr, dass Lysop in der echten Welt aus Afrika stammen würde und Oda lange Zeit seine Entscheidung bereute? Der Schöpfer von One Piece machte aus 3 Strohhüten Europäer, bereute seine Entscheidung 16 Jahre lang