Netflix bestätigt den Startzeitraum für One Piece Staffel 3, zeigt auch schon, worum es gehen wird

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2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Netflix bestätigt den Startzeitraum für One Piece Staffel 3, zeigt auch schon, worum es gehen wird

Mit einem neuen Teaser hat Netflix den Start-Termin der 3. Staffel von One Piece bestätigt. Während Fans nach der 1. Staffel fast 3 Jahre warten mussten, müsst ihr auf Staffel 3 der Abenteuer-Serie nicht so lange warten.

Wann startet Staffel 3 von One Piece auf Netflix? Wie Netflix auf ihrer Website bestätigt, soll die 3. Staffel von One Piece bereits 2027, also schon im nächsten Jahr, erscheinen. Einen genauen Zeitraum nannte man im Blogeintrag aber nicht.

Die Produktion findet laut des Beitrags bereits in Kapstadt in Südafrika statt. Im Zuge dessen veröffentlichte One Piece auf YouTube auch einen kleinen Teaser, der das Totenkopfsymbol zeigt, mit dem Untertitel Die Schlacht von Alabasta.

Einen Trailer zur vorherigen Staffel seht ihr hier:

Netflix zeigt im neuen Trailer zu One Piece die vielen neuen Schurken der 2. Staffel
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Ein großer Wendepunkt für die Strohhutpiraten

Worum soll es in Staffel 3 gehen? Wie der Titel es bereits verrät, wird sich Staffel 3 auf Netflix auf das Königreich Alabasta fokussieren. Das ist die Heimat von Vivi, die bereits in Staffel 2 zur Crew gestoßen ist. Das Wüstenland befindet sich in einer schwierigen Situation. Es braut sich eine Rebellion gegen den König, Vivis Vater, auf.

Der Strippenzieher hinter dem Konflikt ist aber nicht der König, sondern Sir Crocodile, der von Joe Manganiello gespielt wird und auf den man bereits in Staffel 2 einen kurzen Blick werfen konnte.

Mitten in dem Konflikt befindet sich die Strohhut-Bande, die für Vivi kämpfen möchte und sich der Baroque-Firma, der Organisation von Crocodile, stellt.

Der Arc war bereits im Anime und Manga eine Art Wendepunkt für die Geschichte von One Piece. Zum ersten Mal mischen sich Ruffy und seine Freunde ins Weltgeschehen ein und begegnen Feinden, die sie an die Grenzen ihrer Fähigkeiten bringen.

Bereits in Alabasta werden Dinge über die Welt etabliert, die noch Jahre später relevant sind.

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Was gibt es für Informationen zum neuen Cast in der 3. Staffel? Im Blogeintrag spricht Netflix noch einmal die neuen Darsteller an, die vorher bereits bekannt waren und in der 3. Staffel ihren ersten Auftritt feiern werden:

  • Xolo Maridueña als Portgas D. Ace
  • Cole Escola als Bon Curry/Mr. 2
  • Daisy Head als Miss Doublefinger
  • Awdo Awdo als Mr. 1

Wann genau es losgeht, hat Netflix bisher nicht verraten, aber da die Dreharbeiten im Gange sind, wird es wohl nicht allzu lange dauern, bis man einen genauen Release-Zeitraum weiß. Die Macher wollten ursprünglich 12 Staffeln machen, aber dagegen sprechen einige Probleme: Die Macher von One Piece auf Netflix planen eine Saga aus 12 Staffeln, doch wie realistisch ist das?

Quelle(n): Titelbildquelle: Netflix auf YouTube
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