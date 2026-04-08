Die Netflix-Serie zu One Piece deutet bereits in Staffel 2 die mächtigste Form von Ruffy an, die im Anime erst in Folge 1071 vorkommt

Für viele ist die Netflix-Serie von One Piece, eine erste Begegnung mit dem Werk von Eiichiro Oda. Doch für Fans verstecken sich im Hintergrund bereits Geheimnisse, die erst viel später im Anime und Manga gelüftet werden. In der 2. Staffel gibt es erste Hinweise auf Ruffys mächtigste Form.

Die Netflix-Serie zu One Piece lockt nicht nur viele Neulinge in die Welt der Strohhutpiratenbande, sondern auch Fans des Anime und Manga. Dabei gibt es auch für diese viel zu sehen, denn bereits in frühen Folgen versteckt sie Geheimnisse und Charaktere, die erst viel später wichtig sind.

In der 2. Staffel gibt es gleich mehrere Hinweise auf die mächtigste Form von Ruffy, die eigentlich erst viel später im Manga und Anime vorkommt.

Achtung: Der folgende Artikel enthält Spoiler für den Anime, Manga und die Live-Action-Serie von One Piece

Nicht nur auf die 3. Staffel können sich Fans freuen:

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Der sogenannte Sonnengott

Um welche Form geht es? Im Anime und Manga erlangt Ruffy zu einem späteren Zeitpunkt die Fähigkeit Gear . Das sind verschiedene Formen seiner Frucht, die ihn etwa schneller oder stärker machen. Im Wano-Kuni-Arc in Folge 1071 (Manga-Kapitel 1044) erwacht in Ruffy das sogenannte Gear 5 , seine mächtigste Form.

Er bekommt weiße Haare und Wolken, die wie ein Kranz über ihm schweben. Im Zuge dessen erfährt man auch, dass Ruffys Frucht nicht einfach nur die Gum-Gum-Frucht ist, sondern die Hito Hito no Mi, Model: Nika. Hito Hito no Mi ist die Mensch-Mensch-Frucht (Chopper hat eine andere Variante gegessen). Durch die Frucht kann sich Ruffy in den Sonnengott Nika verwandeln. Er war ein legendärer Krieger, der unter anderem von den Riesen und von Sklaven verehrt wurde.

Gear 5 könnt ihr euch hier ansehen:

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Welche Form kann man in der Netflix-Serie sehen? Einen ersten Hinweis auf Nika gibt es in der 2. Folge der 2. Staffel. Um Laboon zu beruhigen und seine Freunde aus seinem Magen zu retten, singt Ruffy das Piratenlied. Dabei fängt er an, zu tanzen. Das ist nicht etwa zufällig, er tanzt ähnlich wie Silhouetten des Sonnengottes Nika. Das passiert etwa bei 45 Minuten in der Folge.

Doch das ist nicht alles. In der 4. Folge gehen die Anspielungen auf Nika weiter. In der 4. Folge treffen die Strohhüte auf Brogy und Dorry. Bei etwa Minute 24 der Folge stehen Vivi und Ruffy auf einer großen Holzkiste und man sieht 3 Holzfiguren. Eine davon ist Brogy, aber die anderen beiden sind besonders: Zum einen sieht man eine Figur von Loki, dem Prinz des Landes Elbaph, und eine des Sonnengottes Nika. Loki selbst sah man im Anime bisher nicht, nur im Manga. Seinen ersten Auftritt hatte er in Kapitel 1130.

Einen Vergleich könnt ihr hier sehen:

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Nika wird sogar namentlich erwähnt: Kurz bevor der Kampf zwischen den beiden Riesen beginnt, trinken Dorry und Brogy zusammen. Dabei sagt Dorry in der deutschen Version (etwa bei Minute 35:30): Möge der Sonnengott Nika lächelnd auf unser Duell hinabblicken und uns einen Platz in der großen Heldenhalle gewähren.

Warum ist die Anspielung so besonders? Nika ist nicht einfach nur ein Easter Egg für Fans oder eine mächtige Form von Ruffy. Der Mythos rund um den Sonnengott ist fest verzahnt mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft der Welt von One Piece. Er ist relevant für politische und gesellschaftliche Themen innerhalb dieser Welt und wird im Laufe des Mangas und Animes nur noch wichtiger werden.

Bis die Strohhüte sich mit solchen Themen aber in der Live-Action-Variante auseinandersetzen, wird es wohl noch dauern. Immerhin geht es in der nächsten Staffel bereits damit los, dass sich die Crew in die Politik eines Landes einmischt: Netflix bestätigt den Startzeitraum für One Piece Staffel 3, zeigt auch schon, worum es gehen wird