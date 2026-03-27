Ein Schauspieler aus Breaking Bad ist nur in 2 Folgen von One Piece zu sehen, kürt die Netflix-Serie zur besten Erfahrung seines Lebens

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2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Schauspieler aus Breaking Bad ist nur in 2 Folgen von One Piece zu sehen, kürt die Netflix-Serie zur besten Erfahrung seines Lebens

Ein Schauspieler aus der Netflix-Serie zu One Piece sorgt gerade mit seiner Abschlussrede für Begeisterungsstürme bei der Filmcrew und auch den Fans. Er ist seit 43 Jahren im Showbusiness tätig. Doch die aktuelle Serie ist für ihn eine ganz besondere Erfahrung.

Um welchen Schauspieler geht es? Marc Harelik spielt in One Piece die Rolle von Doc Bader. Dabei handelt es sich um den Ziehvater und Mentor von Chopper, der durch eine Teufelsfrucht vom Rentier zum Tier-Mensch-Hybriden wurde.

Der Schauspieler ist seit 1983 aktiv und war in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen, darunter beispielsweise Jurassic Park 3, Breaking Bad oder auch The Big Bang Theory (zu lesen auf IMDb). Er hat also in zahlreichen bekannten Universen mitgespielt und eine strahlende Karriere hinter sich gebracht.

Trotzdem ist One Piece für ihn der Gipfel seiner Karriere, wie er jetzt in einer emotionalen Rede enthüllt. Und das, obwohl er in nur 2 Folgen der Serie auftaucht.

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One Piece als die beste Erfahrung aller Zeiten

Was hat er gesagt? Nachdem seine letzte Szene abgedreht wurde, hielt Mark Harelik eine emotionale Rede vor der Crew des Films. Mit einem Blumenstrauß in der Hand bedankte er sich bei all den Leuten hinter der Kamera und beeindruckte mit einem ganz besonderen Satz:

Das war die beste Erfahrung meiner langen Karriere.

Mark Harelik, zu sehen auf Reddit

Das läge unter anderem an der tollen Crew und daran, dass er so viel Hilfe von ihr bekommen hätte. In Anbetracht dessen, dass der Schauspieler schon seit über 40 Jahren tätig ist, ist diese Aussage besonders gewichtig. 

Er hat in den besten Serien mitgespielt, die es überhaupt gibt, und trotzdem fände er die Erfahrung bei One Piece noch besser. Auf IMDb ist Breaking Bad nämlich als beste TV-Serie aller Zeiten gerankt.

Wie reagieren die Fans? Der Top-Kommentar eines Users auf Reddit geht darauf ein, dass der Schauspieler eine Knallerrede nach der anderen halten würde. In der Serie selbst hält Doc Bader nämlich auch eine emotionale Rede über Chopper, da er weiß, dass er ihn bald verlassen wird.

Sie loben zudem seine unglaubliche Leistung und erwähnen, dass der komplette Cast einfach perfekt sei. Vor allem als der Schauspieler in der Serie Chopper seinen Sohn nennt, hätte viele emotional getroffen.

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Die Schauspieler von One Piece geben einfach alles in ihren Rollen. Der Darsteller von Zorro hat sogar darauf geachtet, dass er exakt 100 Gegnern gegenübersteht. Er wusste nämlich, wie seine Fans so ticken: Zorro verprügelt in der Netflix-Serie zu One Piece genau 100 Gegner in einer Szene, drehte dafür 6 Stunden mit gebrochenem Finger

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