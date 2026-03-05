Staffel 2 von One Piece auf Netflix enthüllt einen Charakter, der erst in vielen Jahren zur Strohhutbande dazustößt

Jasmin Beverungen
Staffel 2 von One Piece auf Netflix enthüllt einen Charakter, der erst in vielen Jahren zur Strohhutbande dazustößt

Bald läuft Staffel 2 der Live-Action-Adaption zu One Piece auf Netflix an. In der 2. Staffel stößt ein neues Mitglied der Strohhutbande hinzu. Allerdings ist kurz vorher schon ein weiteres Mitglied zu sehen, das erst in vielen Jahren auf die Strohhüte trifft.

Achtung, Spoiler: Wir verraten hier ein Mitglied der Strohhutbande und die mögliche Anzahl weiterer Mitglieder für die Piratenbande.

Wer ist zu sehen? Vor wenigen Tagen ging schon das Gerücht rum, dass der Schauspieler Martial T. Batchamen in der One-Piece-Serie Brook spielt. Erst jetzt gibt es die Bestätigung von mehreren Insidern und ein Bild vom Set, das Brook auf einem Schiff zeigt.

One Piece Brook
Brook steht auf seinem damaligen Schiff, zu sehen auf X.

Dabei handelt es sich um ein Mitglied, das erst in vielen Jahren zur Strohbande dazustoßen wird. Nach den bisherigen 5 Mitgliedern kommt Book erst nach 3 weiteren Piraten hinzu. Er ist Musiker und wird später für eine fröhliche Stimmung auf dem Schiff sorgen.

Es ergibt aber Sinn, dass der Pirat schon jetzt in Staffel 2 zu sehen ist. Denn sein Schicksal ist mit dem Wal verknüpft, der am Reverse Mountain lebt. Er wird also nur ganz kurz in einer Rückblende zu sehen sein.

Brook taucht schon viele Jahre zuvor auf

Wann wird er vollends auftauchen? Wenn das Tempo der Staffeln so weitergeht, würden wir Brook vor 2035 nicht sehen. Es kann sein, dass sich das Tempo der Erzählweise während der Dreharbeiten immer wieder verändert. Tatsächlich taucht Brook aber erst viel später in der Geschichte auf.

Ist das Bild echt? Das gezeigte Bild hat bei den Usern auf X einige Zweifel an der Echtheit ausgelöst. Immerhin seien in der unteren rechten Ecke einige Container zu erkennen. Ein Fan fragt sich deshalb, warum man für ein Poster die Container dort unten rechts stehen lasse.

Andere klären ihn auf, dass es sich bei den Containern um das Set handele und das Bild gar kein offizielles Poster sei. Viel mehr handelt es sich dabei einfach um ein Bild vom Set, das wie ein Poster mit der Schrift und dem Logo aufgemacht wäre.

Da die Info mittlerweile von mehreren bekannten One-Piece-Insidern bestätigt wurde, können wir davon ausgehen, dass es sich bei dem Bild mit großer Wahrscheinlichkeit um ein echtes Bild vom Set handelt. Denkt aber dran, dass wir bis zur vollständigen Gewissheit immer noch die offizielle Ankündigung oder den Release der Serie abwarten müssen.

Allzu lange müsst ihr nicht mehr warten, bis die 2. Staffel von One Piece auf Netflix anläuft. Alle Informationen darüber, wann es so weit ist und wann welche Folgen erscheinen werden, erfahrt ihr in unserer Übersicht hier auf MeinMMO: One Piece Staffel 2: Trailer, Release und Cast zur Netflix-Serie

Quelle(n): Pewpiece auf X, newworldartur auf X
One Piece Staffel 2: Trailer, Release und Cast zur Netflix-Serie

Fan von One Piece braucht keine 13 Stunden, um den Ort des echten Schatzes zu finden

Die Suche nach dem One Piece gibt es ab sofort auch im Real Life, der Schatz wurde tief im Meer versenkt

One Piece hat eine Gemeinsamkeit mit Superman, ist jetzt genauso erfolgreich wie das 88 Jahre alte Franchise

0
