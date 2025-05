Ein legendärer Profi wird für seine Leistung in LoL geehrt, bekommt einen 430€-Skin, doch nicht für seinen Main

League of Legends bekommt mit fast jedem neuen Patch einige Skins. Nachdem der bekannteste LoL-Profi Faker einen kostspieligen Skin als Teil der Hall of Legends bekommen hatte, folgt jetzt ein weiterer Skin für einen legendären Spieler.

Um welchen LoL-Spieler geht es? Der chinesische ADC Jian „Uzi“ Zi-Hao hat seine Profikarriere in League of Legends schon im Jahr 2012 gestartet. Im darauffolgendem Jahr 2013 erreichte er mit seinem Team Royal Club das Finale der World Championships. Den Sieg mussten sie am Ende an Faker und T1 geben. Im selben Turnier wurde Uzi mit seinem Main-Champion Vayne berühmt.

Obwohl er nie einen World-Titel bekommen hat, war er ein außergewöhnlicher Spieler und hat eine Reihe von Rekorden aufgestellt, die erst Jahre später von anderen geknackt wurden. Uzi war der einzige Spieler mit über 2000 Champion-Kills in allen Ligen bis 2018 und war der erste Spieler, der die Meilensteine von 500, 1000, 1500, 2000 und 2500 Kills in der Profi-Liga erreicht hat (via lol.fandom.com).

Im Jahr 2020 hat er seinen Karriererücktritt, aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden seines Handgelenks, verkündet. Nach seinem Rücktritt spielte er noch unregelmäßig für andere Teams.

Welchen Skin bekommt Uzi? Mit dem neuen Patch 25.12 der am 11. Juni 2025 erscheinen soll, startet das „Hall of Legends“-Event (via halloflegends.leagueoflegends.com). Ein Teil dieses Events ist der „Immortalized Kai’Sa“-Skin, den ihr in seiner vollen Pracht in einem Bundle für schlappe 58.865 RP oder umgerechnet ca. 430 € kaufen könnt.

Weshalb es kein Skin für seinen Main-Champion Vayne ist, fragten sich viele User unter den Reddit und YouTube-Beiträgen zu dem Thema. So schreibt michaelsoria807 unter dem Skin-Spotlight auf YouTube:

Uzis Vayne ist ikonisch. Sie sollte eigentlich im Mittelpunkt stehen.

Uzi ist nicht der einzige Spieler, der in die Hall of Legends einzieht, sein LoL-Kollege Faker war der erste Profi, der 2024 einen Skin bekommen hat, der sogar noch etwas mehr kostete. Der Ahri-Skin von Faker war nur für eine begrenzte Zeit verfügbar, ob das mit dem Kai’Sa-Skin genauso gehandhabt wird, ist unbekannt.

Im Video seht ihr den Trailer zum neuen „Hall of Legends“-Event:

Den Skin gibt es auch billiger, aber nicht vollständig

Was gibt es noch für Bundles? Neben dem großen Bundle für ca. 430 € gibt es noch weitere und billigere Angebote. Mit dem Patch 25.12 kommt auch der nächste Battlepass zu League of Legends. Der sogenannte „Hall of Legends“-Pass kostet 1.950 RP (ca. 16 €) und beinhaltet unter anderem den „Risen Legend Vayne“-Skin, 125 Mythic Essence, 11 Lootboxen, den neuen Battlepass und weitere Kleinigkeiten.

Das nächste Upgrade liegt bei 5.035 RP (ca. 40 €) für den „Risen Legend Kai’Sa”-Skin und kleinen Extras. Für 32.035 RP (ca. 240 €) erhaltet ihr den „Immortalized Kai’Sa”-Skin, jedoch nicht die vollständige Version, die bekommt ihr nur, wenn das große Bundle für 430 € gekauft wird.

Wie reagiert die Community auf den neuen Skin? Schon beim Release vom teuren Faker-Skin für den Champion Ahri, haben die Spieler von LoL sich zusammen getan. Ihr Plan war es, Ahri immer wieder zu bannen, sodass niemand mit dem Skin spielen kann, um so gegen den hohen Preis von Riot zu protestieren.

Die Kommentare zu dem neuen Skin für Uzi sind eher negativ. Der Reddit-User lcm-is-prod-div-gcd schreibt Folgendes unter dem Beitrag (via reddit.com):

Sieht tatsächlich überdesigned und schlecht aus. Die Immortalized Ahri war auch grenzwertig, landete aber auf der richtigen Seite. Das hier ist einfach nur klobig und protzig. Vielleicht solltet ihr die ganzen Designer einfach nochmal neu einstellen, lol.

Ein weiterer Nutzer mit dem Namen McKeeFTW stellte sich die wichtige Frage auf Reddit, was er eher bezahlen solle (via reddit.com):

Chat, soll ich mir den Skin holen oder meine Miete zahlen?

Bereits bei der Veröffentlichung des letzten teuren Skins im Jahr 2024, von LoL-Legende Faker, wurden viele Spieler laut. Ein Streamer in der Szene von League of Legends hat Riot einige Änderungen vorgeschlagen, da er der Meinung war, dass diese Bundles viel zu teuer wären: „Würde ich nicht einmal mit eurem Geld kaufen“ – LoL-Streamer kritisiert teuren Faker-Skin, fordert Änderung von Riot