LoL: YouTube-Streamer Ludwig zeigt, wie einfach man seine Lieblings-Rolle bekommt – Ihr braucht nur genug Reichweite

Während seines Streams am 15. September hatte YouTube-Streamer Ludwig Probleme damit, seine Jungle-Rolle in League of Legends zu bekommen. Nachdem er sich an seine vielen Zuschauer gerichtet hat, wurde ihm der Wunsch erfüllt. Das Spiel wurde aufgelöst und er bekam seine Wunschrolle in einem neuen Spiel.

YouTube-Streamer Ludwig Ahgren tritt online meist nur unter seinem Vornamen auf, streamt seit 2021 auf YouTube und hat dort 3,5 Millionen Abonnenten.

Ludwig ist bekannt für seine breite Fülle an verschiedenen Spielen. Neben League of Legends streamt er auch Shows oder sogar Schachturniere.

Sein Debüt in League of Legends hatte Ludwig auf der Bühne von “Mr. Beast” und “Ninja” in einem Schaukampf mit den Starspielern “Tyler1” und “Doublelift”.

Tyler „Tyler1“ Steinkamp ist für Ludwig seit seinem Debüt ein großes Thema gewesen. Ludwig versucht auch so gut in League of Legends zu werden wie er. Wie? – Das erzählen wir euch auf MeinMMO. Hier könnt ihr euch die Erfolgsgeschichte von Tyler1 ansehen:

Kein Bock auf deine Lane? Frag deine Zuschauer!

Wie „gut“ ist Ludwig eigentlich? YouTube-Streamer Ludwig spielt gelegentlich League of Legends in seinen Streams. Nach seinem Debüt wurde offensichtlich, dass das Spiel jedoch nicht zu seinen Stärken gehört. Er hat es zu dem Zeitpunkt lediglich auf Level 18 geschafft.

Bei dem Schaukampf von Mr. Beast und Ninja hatte Ludwig keine gute Leistung gezeigt. Streamer Tyler1 ging so weit, ihn mit einem Bot zu vergleichen.

Tyler1 sagte: „Ludwig ist eine absolute Schwachstelle – er hat das Spiel beinahe alleine verloren.“ Ludwig kann es im Hintergrund gar nicht fassen. Hier der Tweet auf Englisch:

Was können sich große Streamer erlauben? Dadurch, dass die Jungle-Rolle in dem aktuellen Patch einen hohen Einfluss auf das Spiel hat, kann sie viel Druck auf der Karte aufbauen. Offenbar optimal für Ludwigs aktuelle Ambitionen. Neben seiner Hauptrolle spielt Ludwig gelegentlich noch die Supporter-Rolle. Das jedoch nur, wenn er muss.

Als er am 15. September in seinem Stream in die Warteschlange ging, bekam er dann doch die Support-Rolle zugewiesen. So schelmisch wie Ludwig ist, hat er sich an seine riesige Zuschauerzahl gewandt.

Hier seine Aussage aus dem Englischen übersetzt: „Wenn jemand im Gegnerteam ist, mich Streamsnipen will und den Stream gerade guckt, dann verlass bitte das Spiel, sodass ich im nächsten Spiel Jungler sein kann.“

Wenn ihr die Szene aus dem Livestream nachschauen wollt, haben wir hier das Video für euch. Die Szene startet bei: 02:02:15 Minuten:

Ganz zu seiner Überraschung hatte daraufhin ein Gegner das Spiel verlassen und Ludwig wurde wieder in die Warteschlange geworfen. Im darauffolgenden Spiel bekam er zwar wieder die Support-Rolle, aber seine Viewer hören ihm aufs Wort.

Was heißt das für uns als normaler Spieler? Wenn ihr irgendwann in einen Konflikt kommt und euch nicht sicher seid, ob ihr eure Rolle spielen könnt und wollt, dann macht den Stream an – so wie Ludwig.

Ihr braucht lediglich ein paar tausend Zuschauer, an die ihr euch wenden könnt, dann wird eure League of Legends Erfahrung sehr viel angenehmer. Ihr könnt dann eure Lieblings-Rolle komplett ausleben und genießen.

