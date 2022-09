LoL: Vorsicht, wenn ihr einen dieser 2 Champs im Team habt, spielt ihr am häufigsten „4 vs 5“

Bei League of Legends gibt es ein interessantes Phänomen: Spieler, die den Champion „Yasuo“ auswählen, gehen häufiger AFK als Spieler, die sich für irgendeinen anderen Helden entscheiden: Spieler, die zu Yasuo greifen, gehen fast drei Mal so häufig afk wie Spieler, die auf Yuumi setzen. Das Kuriose: Der Champ, der am zweithäufigsten zum „afk gehen“ verleitet, ist Yasuos Bruder Yone.

Was ist das für eine Statistik? Die Seite „League of Graphs“ hat ausgewertet, wie das „afk“-Verhalten der Spieler ist. Sie unterscheiden:

nach Region

nach dem Niveau, auf dem Lol gespielt wird

nach dem gewählten Champion

Was heißt afk? Es heißt: away from keyboard, man ist nicht mehr an der Tastatur, sitzt nicht mehr am Rechner.

Warum ist „afk“ so schlimm in LoL? „Afk gehen“ ist in LoL verpönt, weil man sich dadurch selbst aus dem Spiel nimmt und dem Gegnerteam einen gewaltigen Vorteil einräumt, denn das eigene Team spielt 4 gegen 5: Es ist ungefähr so, als bekommt ein Fußball-Team einen Spieler mit Rot vom Platz gestellt.

Häufig gehen Spieler afk, wenn sie sich „toxisch“ verhalten, also so sauer auf das eigene Team sind, dass sie sagen: „Jetzt räch‘ ich mich an den Pennern mal so richtig und mach gar nichts mehr“ – oder wenn sie (oder Teammitglieder) das Spiel so schlimm vermasselt haben, dass sie keine Möglichkeit mehr sehen, noch zu gewinnen.

Das Phänomen nennt man auch „Ragequitten“ – wenn jemand wutentbrannt die Brocken hinschmeißt und einfach abhaut.

Herrliches Video erklärt, wie LoL aus normalen Spielern toxische Irre macht

Die AFK-Brüder führen die Liste der Ragequitter an

Das sind die 5 schlimmsten Champions:

Mit 1,14 % aller Matches liegt Yasuo vorne

Mit 1,02 % folgt sein Bruder Yone

Bei 1 % liegt der Prügler Sett

Xin Zhao taumelt mit 0,96 % der Matches als Vierter ein

Jax liegt mit 0,89 % auf Platz 5

Woran liegt das? Yasuo ist ein „besonders cooler“ Champion, der aber schwierig zu spielen ist. Offenbar neigen Spieler, die zu Yasuo greifen, dazu, allen zu erzählen, wie unfassbar gut sie in LoL sind. Dann gehen sie zu hohe Risiken ein, sterben und ziehen sich beleidigt zurück.

Wie Dotesports weiß, ist Yasuo ein Charakter, der „All in“ gehen muss, und kaum Möglichkeiten hat, sich aus einem Kampf zurückzuziehen, der gegen ihn läuft.

Yasuo und Yone leben davon, ihre Lane zu gewinnen und dann den Vorteil auszubauen – wenn das nicht klappt, ist wohl rasch Frustration angesagt.

Ohnehin scheinen die Champions besonders oft AFK zu gehen, die einen riskanten Spielstil pflegen und in den Nahkampf gehen müssen.

Wenn man im Lexikon „toxisch“ nachschlägt, kommt dem Vernehmen nach sein Gesicht:

Wer ist der bravste Champions in LoL? Ausgerechnet die „AFK-Katze“ Yuumi geht am seltensten afk, nur in 0,4 % aller Matches – Böse Zungen munkeln: Die Katze sei zwar ständig AFK, aber es falle niemanden auf.

Es gibt schon Fälle, in denen Yuumi „nebenbei“ gespielt wurde.

Einer der besten Spieler der Welt fordert, Riot soll einen Champ ganz aus LoL löschen

Türkei ist die „afk“-Region – Japaner sind am diszipliniertesten in LoL

Wie sieht es nach Niveau aus? Genau, wie man sich das vorstellt: Je niedriger die Liga ist, desto höher ist die Rate an Spielen, in denen jemand „afk“ geht:

In der Solo-Unranked geht in 16,5 % aller Fälle mindestens ein Spieler afk.

Auf Bronze noch in 10,5 aller Fälle.

Auf Diamond nur noch in 2,3 % aller Matches.

Die schlimmste Region ist übrigens die Türkei – hier gehen Spieler fast 4-mal häufiger (11,3 %) AFK als in Japan (3,0 %). Unser Server „EUW“ liegt mit 5,6 % ungefähr im Mittelfeld.

Übrigens muss es nicht immer schlimm sein, wenn in LoL einer afk geht:

LoL-Spieler besiegt den bösen Baron, während er afk auf der Toilette sitzt