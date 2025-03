Lange Pause in Final Fantasy XIV eingelegt? Mit diesen 4 Tipps kommst du easy wieder rein

Final Fantasy XIV hat mal stärkere, mal schwächere Content-Patches. Entsprechend steigt und sinkt die Spielerzahl während der Erweiterungen. Wer jetzt mit den heiß erwarteten Inhalten von Update 7.2 wieder einsteigen will, kann sich mit diesen Tipps bestmöglich vorbereiten.

Naoki Yoshida, der Director und Producer von Final Fantasy XIV, schrieb im Rahmen einer Kolumne für das japanische Magazin Famitsu über eine Fan-Frage, die ihm während einer gamescom erreichte: Ob es denn einen Grund gäbe, das MMORPG dauerhaft zu spielen.

Er antwortete: Es ist in Ordnung, wenn du [Final Fantasy XIV] nicht jeden Tag spielst. Da es nur ein Spiel ist, musst du dich nicht dazu zwingen, wenn es dir schwerfällt. […] Komm also zurück und spiel nach Herzenslust, wenn der große Patch kommt […]

Der Chef des Games selbst sagt also, man solle sein Spiel nur so lange spielen, wie man auch wirklich Spaß daran hat und 7.2 ist laut ihm einer bisher größten Patches überhaupt. Wie kommt man aber nach einer längeren Pause wieder so richtig in Final Fantasy XIV rein? Wir haben vier Tipps für den Wiedereinstieg.

Story ist alles – Weitermachen, wo man aufgehört hat

Final Fantasy XIV ist praktischerweise sehr beständig. Ist man an einem Punkt abgesprungen, kann man nach einer Pause fast nahtlos weitermachen, wo man aufgehört hat. Egal, wie viele Patches in der Zwischenzeit erschienen sind: Raids, Dungeons, Prüfungen und Co. bleiben relevant und spielbar.

Als Erstes solltet ihr aber die verpasste Hauptstory nachholen. Hinter der MSQ einer Erweiterung stecken die ganzen neuen Inhalte. Daher sollte euer Fokus hierauf liegen.

Der nächste dazugehörige Quest erscheint im Szenarioführer, einem UI-Element, das bei der Standardeinstellung links oben im Bild erscheint.

Seid ihr an einem Punkt ausgeschieden, an dem die Story etwas zäh, Lauf-Quest-lastig oder vielleicht einfach nur langweilig war, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, Cutscenes einfach per Knopfdruck zu überspringen.

Müsst ihr aber nicht nur eine oder zwei Patch-Mengen an Quests nachholen, sondern vielleicht sogar mehrere Erweiterungen, könnt ihr Geld in die Hand nehmen: Mit den Abenteurergeschichten aus dem Store, könnt ihr an den Start des DLCs springen, den ihr zocken wollt.

Näher an den aktuellen Stand der Erweiterung ran kommt ihr nicht, als mit Abenteurergeschichten: Endwalker . Ihr startet so direkt mit dem ersten Dawntrail-Quest Unbegrenzte Möglichkeiten .

Achtung: Nutzt ihr die Abenteurergeschichten, wird nicht automatisch euer Wunsch-Job auf das benötigte Level hochgesetzt. Ihr müsst also vor dem Nachholen der restlichen Quests noch Erfahrungspunkte farmen – oder euch auch für den Job einen Boost kaufen.

Job üben oder einfach einen neuen anfangen

Je nachdem wie lange ihr weg wart, hat eure alte Klasse ein paar Updates bekommen. Vor allem zum Release von neuen Erweiterungen werden Jobs gerne mal größer umgearbeitet. Entsprechend spielt sich Final Fantasy XIV beim Wiedereinstieg leicht anders als früher.

Am besten kommt ihr wieder rein, wenn ihr euch einen Trainingsdummy sucht. Diese können als Gartendeko vor Häuser gesetzt werden. Die folgenden Level-1-Puppen könnt ihr auch in der Oberwelt finden und ansteuern, solange ihr die Gegend freigeschaltet habt:

Tiefer Wald (X: 24.0, Y: 19.5)

Mittleres La Noscea (X: 26.2, Y: 17.4)

Westliches Thanalan (X: 26.3, Y: 24.7)

Wir haben uns hier auf die Level-1-Puppen konzentriert. Es gibt aber auch Dummys für die Level ab 50 in den jeweils korrespondierenden Endgame-Gegenden.

Alternativ könnt ihr auch eine neue Klasse freischalten und während des Level-Prozesses die Fähigkeiten kennenlernen. Welche Level ihr für die einzelnen Jobs der Erweiterungen benötigt, könnt ihr in unserem Einsteiger-Guide nachlesen.

Wenn ihr nach den aktuellen Rotationen der Jobs sucht, hat die Seite Icy-Veins.com umfangreiche Guides für euch.

Eine aktuelle Rüstung ist das A und O

Damit ihr euch nicht selbst im Weg steht, solltet ihr, sobald euer aktueller Job bereit ist für die nächsten Herausforderungen, unbedingt nach neuer Rüstung schauen. Legt den Job-Kristall für euren Wunsch-Job an und drückt auf den Knopf für Recommended Gear :

Diesen Button wollt ihr klicken. Dann schlägt euch das Game automatisch das beste Gear vor, das ihr für den Job in eurer Rüstungskiste habt.

Legt an, was euch das Game als optimierte Ausrüstung vorschlägt. Das geht schnell mit dem Anlegen -Knopf.

Wenn eure Rüstungsklasse beim nächsten Kampfinhalt doch nicht gut genug sein sollte, könnt ihr immer noch eure allagischen Steine eintauschen. Welche davon aktuell sind, welche mittlerweile aussortiert, könnt ihr in unserem Guide zu den aktuellen Endgame-Währungen nachlesen. Darin lest ihr auch, wie ihr an die aktuellsten Rüstungen kommt:

Alternativ könnt ihr euch mit genug Gil am Marktbrett eindecken. Hier gibt es gecraftetes, aber auch bei NPC erhältliches Gear. Bevor ihr also viel Geld ausgebt, prüft am besten in der nächsten größeren In-Game-Stadt die NPC-Händler. Deren Ware reicht meist für Dungeons und normale Prüfungen.

Eine frische UI für einen frischen Blick

Je nachdem, wie intensiv ihr Final Fantasy XIV vor der Pause gezockt habt, habt ihr an eurer UI geschraubt und sitzt jetzt vor einem veralteten Layout. Oder gar vor einem Layout, mit dem ihr jetzt nichts mehr anfangen könnt.

Tatsächlich kann eine funktionale UI euch das Spiel um Welten einfacher machen. In Kombination mit cleveren Makros wird Final Fantasy XIV damit sogar unglaublich komfortabel. Makros sind aber etwas für später.

Alles rund um die UI des MMORPGs könnt ihr im offiziellen UI-Leitfaden nachlesen. Darin findet ihr alles rund um die Basics. Wenn ihr nach Inspirationen sucht, ist dieser Reddit-Thread ein guter Startpunkt.

Wenn ihr zum Wiedereintritt in Eorzea aber noch nicht genau wisst, welche UI-Anpassungen für euch gut wären, könnt ihr diese aber natürlich erst erledigen, wenn ihr schon ein bisschen gespielt habt. Solltet ihr mit eurer früheren Kreation überfordert sein, könnt ihr das Layout einfach wieder auf Standard zurücksetzen.

Mit diesen Tipps solltet ihr dafür gerüstet sein, frisch in Final Fantasy XIV nach eurer Pause durchzustarten. Wir wünschen euch viel Spaß!

So geht’s nach der Rückkehr weiter

Schon am Dienstag, den 25. März 2025 geht es in Final Fantasy XIV weiter mit Patch 7.2. Die Entwickler bringen damit neue Story-Quests, aber auch den neuen Tier des aktuellen 8-Mann-Raids. Dazu kommen noch eine neue Prüfung in zwei Schwierigkeitsgraden sowie ein neuer Dungeon.

Die weiteren großen Inhalte folgen aber leider erst im Laufe der Patch-Reihe: Die Kosmo-Erkundungen gehen am 22. April 2025 mit Patch 7.21 live. Die Feldexkursion Kreszentia startet am 27. Mai 2025 mit Patch 7.25.

Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr an diese Inhalte kommt, könnt ihr in unserem Endgame-Guide alles dazu nachlesen. Wir aktualisieren diesen zum Patch-Release, wenn die finalen Patch-Notes live sind.

Auf die Feldexkurision Kreszentia warten viele Spieler schon länger – während dem Endwalker-Patch-Cycle gab es nämlich keinen ähnlichen Content. Der Fokus lag damals darauf, das Spiel insgesamt freundlicher für Single-Player zu machen. Bis Mai ist aber noch genug Zeit, um bei der Story aufzuholen und sich für die Herausforderung zu rüsten. Wer seinen Charakter bis dahin übrigens nochmal grundlegend verändern möchte, kann sich noch bis Dienstag einen kostenlosen Fantasia sichern: Ihr könnt eins der beliebtesten Shop-Items in Final Fantasy XIV noch knapp eine Woche lang kostenlos im Spiel erhalten