lagmichdoch mit Kellogg’s® Trésor® – FAQ: Was euch erwartet und was ihr gewinnen könnt!

Am Freitag dann bekommt ihr für eure Mühen die Ehren, die euch gebühren: wir wollen eure besten Memes in einem kurzen wöchentlichen Artikel zusammenfassen; als Belohnung für alle Teilnehmer und als Inspiration für alle, die noch nicht mitgemacht haben!

Am Mittwoch könnt ihr dann abstimmen, wer in unserer Meme-Challenge auf Instagram als Sieger vom Platz geht und am Donnerstag in React Live auf MAX dafür geehrt wird – die Show wird für die gesamte Dauer unserer Kooperation von Kellogg’s® Trésor® gesponsert.

Vom 1. September bis zum 15. Oktober findet ihr hier auf unserer Kampagnen-Website sowie auf all unseren anderen Websites, den Social-Media-Kanälen und in den React-Streams unser Meme-Programm rund ums eigentlich unangenehme Thema Lag. Wir wollen gemeinsam mit Kellogg’s® Trésor® aber dafür sorgen, dass euch Lag und hoher Ping nicht mehr schrecken, sondern eher zum Lachen bringen – zumindest von September bis Oktober!

