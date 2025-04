„Peinlich und traurig“ – Simon Krätschmer reagiert auf die Aufregung um seine Steuerschulden, aber nicht so, wie Zuschauer es wollten

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Viele Zuschauer sehen den Einsatz der KI grundsätzlich kritisch, oder hätten sich zumindest gewünscht, dass das Video entsprechend deklariert worden sei. So meint ein Nutzer auf Reddit : „Also, wenn er sich wenigstens die Mühe gemacht hätte, ein echtes Lied einzusingen, hätte ich noch was Charmantes daran ausmachen können, aber so fühlt sich das nur befremdlich […] an.“

In den Kommentaren auf YouTube steht etwa: „Hier sieht man ein Paradebeispiel für Narzissmus. Anstatt sich zu entschuldigen oder zu distanzieren wird die Opferrolle eingenommen“ von @hoboken6820. In einem Thread im Subreddit der Rocketbeans gibt es 150 überwiegend kritische Kommentare:

So wird das diskutiert: Bei den Zuschauern kommt das Video nicht allzu gut an. Viele hätten sich wohl gewünscht, dass sich Krätschmer richtig mit der Kritik auseinandersetzt. Stattdessen entsteht jetzt der Eindruck, dass er sich über die vermeintlich übertriebene Aufregung lustig macht und kein echtes Fehlverhalten bei sich sieht.

Darin zieht der 46-Jährige als Elefant verkleidet durch die Stadt, während eine Frauenstimme über Shitstorms und wütende Mobs singt. Es gibt Zeilen wie „Du bist der Skandal der Woche, hältst den Algorithmus jung. Dein Name in den Trends, keiner weiß mehr, warum.“

Auf X, ehemals Twitter, schrieb Krätschmer, das sei alles nicht so gemeint gewesen, und deaktivierte seinen Account vorübergehend. Am 25. April 2025 meldete er sich nun mit einem neuen Video zurück.

Vielen Zuschauern stieß das Video allerdings sauer auf, zumal der 46-Jährige abschließend auch von seinen „guten Jahren“ erzählte, in denen er 300.000 Euro pro Jahr verdient habe. Der Tenor war: Da bettele ein reicher Influencer seine Fans an, die viel weniger Geld zur Verfügung hätten, als er selbst.

