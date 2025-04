Gaming-Held unserer Jugend steckt in finanziellen Schwierigkeiten, wird hart kritisiert

Der Influencer Simon Krätschmer ist fest mit dem deutschen Gaming verwurzelt und jemand, den viele Gamer, die heute um die 30 sind, mit ihrer Jugend in Verbindung bringen. In den 2000ern war der heute 46-Jährige ein Moderator bei GIGA und entwarf später die Sendung GameOne. Seit 2015 ist er mit Unterbrechungen bei RocketBeans TV. Aber jetzt wendet er sich in einem Video an die Fans.

Das sind seine finanziellen Schwierigkeiten: Krätschmer ist in ähnlichen finanziellen Schwierigkeiten wie der Twitch-Streamer Tanzverbot:

Krätschmer hat in früheren Jahren gut verdient, damals aber nicht sofort die Steuerrechnung beglichen.

In den letzten Jahren sind seine Einnahmen deutlich zurückgegangen.

Jetzt meldet sich das Finanzamt mit einer gewaltigen Steuerforderung für die „guten Jahre“, die Krätschmer nicht ohne Weiteres begleichen kann.

Simon Krätschmer hat auf Twitch etwa 440 Zuschauer – 2021 waren es im Schnitt 2.000:

Er hat das Geld, aber will nicht mit Verlust verkaufen

Das sagt er zu seiner Situation: Krätschmer sagt (via youtube), er habe das Geld zwar, das die Steuer will, aber das Geld stecke in Investitionen, in Kryptowährungen, Aktien und ETFs, bei denen er aktuell im Moment im Minus stehe, weil alles crashe. Die Investments wolle er deshalb zum jetzigen Zeitpunkt ungern verkaufen.

Die hohe Forderung des Finanzamts habe ihn jetzt unvorbereitet getroffen, belaste ihn schwer, er habe auch nicht schlafen können. Er nennt zwar einige Personen, die schlecht agiert hätten und die daran beteiligt sind, dass er jetzt in finanziellen Schwierigkeiten steckt, sagt aber auch, letztlich sei es sein Fehler gewesen.

Daher bittet er seine Community, wenn die jemals etwas bei ihm kaufen wollten, um ihn zu unterstützen, sei jetzt der ideale Zeitpunkt dafür:

Ihr müsst mir auch nicht helfen, aber gerade kann ich bisschen Geld gut gebrauchen. Wenn ihr jemals irgendwas kaufen wolltet, ist jetzt ein guter Moment.

Der 46-Jährige sagt, er habe sich überlegt: Wenn andere ihre Fans nach Geld fragten, warum er dann nicht eigentlich auch?

Dann erzählt er von den „guten Jahren“, in denen er 300.000 € verdient habe. Zeiten, in denen er noch 4.000 Zuschauer und jede Menge Werbe-Deals hatte.

Eine Konsequenz, um Geld zu sparen, zieht Krätschmer schon mal:

Zuschauer reden über tiefen Fall

Wie wird das diskutiert? In den Kommentaren auf YouTube muss sich Krätschmer einiges anhören, auf reddit wird sein Video kritisch diskutiert. Immer wieder ist die Rede davon, dass er um Geld bettle. Ein Beitrag im reddit zu Rocketbeans ist mit „BettelMon“ überschrieben.

In einem Kommentar auf YouTube ist von einem „tiefen Fall“ die Rede. Viele sagen, sie verfolgten Krätschmer schon seit 20 Jahren, seien große Fans gewesen, aber das Video und sein Verhalten in den letzten Jahren komme doch unsympathisch rüber. Er, als jemand mit sehr viel Geld, frage seine Fans nach Unterstützung.

Viele ärgern sich über die Dreistigkeit des Influencers, seine Fans um Geld anzuhauen, weil er sich weigere, „sein Vermögen“ aufzulösen. Einer sagt: „Wenn ich von 500 € leben kann, schaffst du das auch.“

Ein anderer Nutzer sagt: „Weiß gar nicht, was schlimmer ist. Reiche Menschen, die von Spenden leben oder die Leute, die reichen Menschen Geld spenden.“

Krätschmer fühlt sich missverstanden und sagt auf Twitter, so sei das nicht gemeint gewesen. Sein Video werde als Vorlage genommen, um „Trashtalk über sein Leben" abzuhalten. Das sei ihm zu anstrengend. Er sei auch ein Mensch.