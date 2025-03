28-Jährige war die Königin von Twitch, schimpft jetzt, dass Frauen sie beleidigen, um selbst nach oben zu kommen

Die 28-jährige Imane „Pokimane“ Anys war Ende der 2010er-Jahre für lange Zeit die einzige Frau bei den Top-25-Streamern auf Twitch. Heute schimpft sie auf andere Streamerinnen. Pokimane glaubt: Manche Frauen auf Twitch würden sie gezielt beleidigen, um selbst Zuschauer zu gewinnen. Für sie gehe das schon Richtung von Pick-Me-Girls.

Das war die Situation für Pokimane: Pokimane begann als Streamerin von League of Legends, erkannte aber mit dem Hype um Fortnite ab 2017 ihre Chance, das mit dem Streamen hauptberuflich zu machen. Als der Erfolg kam, schmiss sie ihr Studium und wurde hauptberuflich Streamerin.

Sie war viele Jahre die einzige Frau an der Spitze von Twitch und hatte dadurch eine exponierte Stellung:

Sie versuchte eine freundliche und nette Community aufzubauen, setzte sich bewusst mit Themen wie „ungesunden Beziehungen“ zwischen Zuschauer und Streamerin auseinander. Erließ sogar eine Höchstgrenze für Spenden.

Pokimane wollte augenscheinlich das Bild vermeiden, dass sie sich als Frau sexualisiere, um männlichen Zuschauern zu gefallen. Sie wollte nicht als „E-Girl“ gesehen werden, wie anderen Frauen auf Twitch zu ihrer Zeit: wie Amouranth, Alinity oder Indiefoxx

Kritiker warfen ihr dennoch vor, dass ihre Zuschauer ihr Geld spenden, weil sie eine Frau ist und sich romantische Chancen bei ihr ausrechneten. Gerade ihr bewusst nettes Image wurde ihr zum Vorwurf gemacht, das sei alles scheinheilig. Der Begriff „Pokimane Tier 3 Supporter“ wurde zu einem geflügelten Wort, ihre Zuschauer galten als die ersten „Simps“ auf Twitch.

Nachdem die Anfeindungen immer größer wurden, ging Pokimane einige Schritte zurück, verließ Twitch und wechselte zu YouTube. Mittlerweile ist sie wieder auf Twitch aktiv, aber nicht derart im Fokus wie früher. Statt 20.000 Zuschauer hat sie heute noch etwa 10.000.

Es gibt mittlerweile auch einige andere erfolgreiche Streamerinnen auf Twitch.

Frauen auf Twitch beschimpfen sie als „Bitch“

Das sagt sie jetzt: In einem Podcast vom 17. März 2025 ärgert sich Pokimane darüber, wie andere Frauen mit ihr auf Twitch umgehen:

Jedes Mal, wenn ich online in eine Kontroverse oder ein ‚Drama‘ verwickelt werde, sehe ich andere Streamerinnen, die für ihre Streams werben, indem sie mich schlecht machen. Komm und sieh dir meinen Stream an, ich bin nicht so wie dieses B-Wort Pokimane!

Sie sagt: Vielleicht kriegten die Streamerinnen, die sie so runter putzten, dadurch für ein paar Abende mehr Zuschauer, aber was für eine Community baue man sich so auf?

Segment beginnt bei 12:25 Minuten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Auf die Art kriege man als Frau doch nur ein Haufen Typen, die frauenfeindlich sind. Pokimane sagt: Genau diese Männer würden sich dann auch gegen die neue Streamerin wenden, sobald da irgendwas vorfalle.

Für Pokimane gehen Frauen, die sie so behandeln, in die Richtung von „Pick me“-Girls.

Das Thema beschäftigte Pokimane schon 2019, seitdem haben sich ihre Ansichten offenbar nur verstärkt:

Was ist ein Pick-me-Girl? Mit „Pick me”-Girl werden Frauen beschrieben, die sich so verhalten, dass Männer sie als unkompliziert und dadurch attraktiver wahrnehmen sollen. Sie wollen „nicht so sein, wie andere Frauen“ und lehnen oft lautstark Dinge ab, die andere Frauen typischerweise mögen.

Ihnen wird vorgeworfen, sich zu verstellen und ihre eigenen Bedürfnisse herunterzuspielen. Das wird als unsolidarisch mit anderen Frauen empfunden.

Viele Jahre waren Streamerinnen und ihr Auftreten auf Twitch ein großes Thema in der Community. Einige Streamerinnen spielten immer wieder bewusst mit dem Potenzial zur Empörung: Twitch-Streamerin fordert dreist Abos: „Pleite zu sein, ist keine Ausrede“