Amouranth wurde als „schamloses E-Girl“ auf Twitch bekannt – Jetzt macht sie sich Gedanken um ihren Ruhestand

„Danke Capcom“ – Spieler erstellen ihre verstorbenen Haustiere in Monster Hunter Wilds, um sie wieder an ihrer Seite zu haben

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Twitch-Streamerin investierte in Blizzard-Aktien, um halbnackte Frauen in WoW zurückzubringen, macht 261.000 $ Profit

„Wer weiß schon, was in den nächsten 5 Jahren im digitalen Raum passieren wird?“, so Amouranth.

Die Situation scheint nun mit einem Konflikt um den Krieg in Gaza zu eskalieren. Als Katalysator dafür fungierte der Streamer Asmongold, der sich für seine Kommentare über Menschen in Palästina einen zweiwöchigen Bann einfing.

So feilt Twitch schon seit Jahren an einem Regelwerk, das es Streamerinnen wie Amouranth ermöglicht, ihre speziellen Inhalte anzubieten , ohne Zuschauer und Werbetreibende zu vergraulen, die damit nichts zu tun haben wollen.

Twitch-Streamer LetsHugo leidet in der Wildnis bei 7 vs. Wild und begreift, was sein Problem ist

Dass Twitch sie aber quasi dafür bezahle, Werbung auf der Plattform zu schalten, war wohl ein netter Nebeneffekt. Amouranth machte aber immer wieder klar, dass sie nicht ewig so weitermachen möchte: Irgendwann will sie sich aus dem Internet zurückziehen und eine Art Tierrettungs-Station gründen.

Welches Verhältnis hat Amouranth zu Twitch? Amouranth war zwar lange eine der erfolgreichsten Streamerinnen auf Twitch, doch ihr Geld verdiente sie eigentlich anderswo. Wie sie in einem Interview verriet, nutzte sie die Streaming-Plattform als Werbefläche , um Zuschauer auf Bezahl-Seiten zu schleusen, über die sie dann so richtig abkassiert.

